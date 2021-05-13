سبب غريب يدفع أمريكية للسطو على بنك

قامت الأمريكية إيكونيك فاسي يوم 22 مارس 2019 بعملية سطو على بنك BancorpSouth من أجل أن تقوم بعمليات تجميل.

وقالت المرأة المتحولة جنسياً إنّها أقدمت على السرقة من أجل تغطية تكلفة عمليات التجميل التي أجرتها في المكسيك، حيث سافرت للمكسيك بعد عملية السطو وعادت لأمريكا يوم 30 مارس لتلقي السلطات القبض عليها في المطار.

وأوضحت المرأة بأنّ هدفها من هذا الأمر تأنيث ملامح وجهها من خلال تجميل خديها، شفتيها، وأنفها.

وطلبت إيكونيك من محاميها تقديم إقرار بالجريمة لتقديم المحاكمة التي كانت ستبدأ بعد شهرين.

وحكمت المحكمة على المرأة الأمريكية بالسجن لمدة 15 عاماً عن كل تهمة، على أن يتم تنفيذها العقوبات بنفس الوقت.

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