مجوهرات من حقبة الإمبراطورية الفرنسية تباع بسعر كبير

شهد دار كريستيز للمزادات الواقع في مدينة جنيف السويسرية مزاداً علنياً بيعت خلاله مجموعة من المجوهرات التي تعود للقرن التاسع عشر ب3 ملايين دولار أمريكي.

وعرض في المزاد 9 قطع من مجوهرات ستيفاني دي بوارنيه ابنة نابليون بالتبني، بالإضافة لتاجٍ من الياقوت كانت تملكه قبل ملكة البرتغال السابقة ماريا الثانية.

وقال ماكس فاوسيت أحد المسؤولين في دار المزادات إن مجموعة ستيفاتي التي تضم قلادة، وتاجاً مرصعاً بالياقوت بيعت بشكلٍ منفرد وبسعرٍ وصل إلى 2.97 مليون دولار أمريكي.

وقال إنّ هذه المجوهرات تعود للقرن التاسع عشر، وأنّها حصلت عليها كهدية يوم زفافها.

يذكر أنّ المزاد شهد عرض 144 قطعة مجوهرات بيعت بسعرٍ وصل إلى 57.8 فرنك سويسري.

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