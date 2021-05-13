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مجوهرات من حقبة الإمبراطورية الفرنسية تباع بسعر كبير

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد دار كريستيز للمزادات الواقع في مدينة جنيف السويسرية مزاداً علنياً بيعت خلاله مجموعة من المجوهرات التي تعود للقرن التاسع عشر ب3 ملايين دولار أمريكي.

وعرض في المزاد 9 قطع من مجوهرات ستيفاني دي بوارنيه ابنة نابليون بالتبني، بالإضافة لتاجٍ من الياقوت كانت تملكه قبل ملكة البرتغال السابقة ماريا الثانية.

وقال ماكس فاوسيت أحد المسؤولين في دار المزادات إن مجموعة ستيفاتي التي تضم قلادة، وتاجاً مرصعاً بالياقوت بيعت بشكلٍ منفرد وبسعرٍ وصل إلى 2.97 مليون دولار أمريكي.

وقال إنّ هذه المجوهرات تعود للقرن التاسع عشر، وأنّها حصلت عليها كهدية يوم زفافها.

يذكر أنّ المزاد شهد عرض 144 قطعة مجوهرات بيعت بسعرٍ وصل إلى 57.8 فرنك سويسري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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