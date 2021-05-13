آسوس تطلق حاسوب جديد بمواصفات خارقة

أزاحت شركة آسوس التايوانية الستار عن حاسوب جديد بمواصفات خارقة أطلقت عليه ROG Zephyrus M16.

وسيعمل هذا الحاسوب بمعالج Tiger Lake-H ثماني النوى من الجيل العاشر، ومعالج رسوميات NVidia GeForce RTX30.

وزودت الشركة التايوانية حاسوبها الجديد بشاشة مقاس 16 بوصة ودقة عرض 1440*2560 بيكسل، بتردد يصل إلى 165 هرتز.

وستأتي الذاكرة العشوائية من نوع DDR4-3200 RAM بسعة 48 غيغا بايت، وذاكرة داخلية بسعة 2 تيرا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية باستطاعة 90 واط تجعله يعمل لمدة 8 ساعات متواصلة، منفذي USB-C، منفذ DisPlay Port1.4، Power Delviery 3.0، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة التايوانية لم تفصح عن موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

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