آسوس تطلق حاسوب جديد بمواصفات خارقة

أزاحت شركة آسوس التايوانية الستار عن حاسوب جديد بمواصفات خارقة أطلقت عليه ROG Zephyrus M16.
وسيعمل هذا الحاسوب بمعالج Tiger Lake-H ثماني النوى من الجيل العاشر، ومعالج رسوميات NVidia GeForce RTX30.
وزودت الشركة التايوانية حاسوبها الجديد بشاشة مقاس 16 بوصة ودقة عرض 1440*2560 بيكسل، بتردد يصل إلى 165 هرتز.
وستأتي الذاكرة العشوائية من نوع DDR4-3200 RAM بسعة 48 غيغا بايت، وذاكرة داخلية بسعة 2 تيرا بايت.
وسيحتوي الحاسوب على بطارية باستطاعة 90 واط تجعله يعمل لمدة 8 ساعات متواصلة، منفذي USB-C، منفذ DisPlay Port1.4، Power Delviery 3.0، ومنفذ 3.5 للسماعات.
يذكر أنّ الشركة التايوانية لم تفصح عن موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.
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