فيفو تطلق هاتف جديد بسعر رخيص

رفعت شركة فيفو الصينية النقاب عن هاتف جديد بسعر رخيص أطلقت عليه Vivo Y12S.

وسينبض بداخل هذا الهاتف معالج Snapdragon 439 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة FunTouch OS 11.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة LCD مقاس 6.51 بوصة ودقة عرض HD Plus، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي مزدوجة بسعة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 32 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، بينما ستصل مساحة الذاكرة العشوائية ل3 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وشاحن بقوة 10 واط يدعم الشحن العكسي بقوة 5 واط.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية باللونين الأسود والأزرق وبسعر يتراوح ما بين 115 و140 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية