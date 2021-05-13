منوعات

رانيا فريد شوقي تهاجم المشاهد العنيفة في الدراما المصرية

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتقدت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي مشاهد العنف التي ظهرت في المسلسلات التي عرضت في شهر رمضان المبارك.

وقالت في منشورٍ نشرته على حسابها الرسمي في موقع فيس بوك إنّ المسلسلات احتوت على مجموعة كبيرة من مشاهد البلطجية والمعارك التي تدور في الأزقة والحارات، وأكدّت على أنّ هذه الأعمال لا تعبر عن الواقع، وتنبع من نفوس مريضة.

وأشارت لأنّ المحتوى الذي تقدمه الدراما قد يكون أخطر من الإرهاب، ودعت لإيقاف هذا العبث الفني المدمر، ولاحترام الشعب المصري وتاريخه الذي كان مصدر فخرٍ لكل سكان الوطن العربي، ولإيقاف تصوير مثل هذه الأعمال.

يذكر أنّ الدراما المصرية قدمت مجموعة من الأعمال القتالية التي حققت نجاحاً كبيراً كالقاهرة كابول، الاختيار2، وموسى وغيرها من الأعمال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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