مسلسل الاختيار يكشف محاولة تفجير استاد القاهرة

شهدت الحلقة 29 من الجزء الثاني من مسلسل الاختيار الكشف عن محاولة تفجير استاد القاهرة لأول مرة.

حيث عرضت الحلقة محاولة خلية إرهابية تفجير الأستاد الذي كان يغص بالمتفرجين الذين يتابعون حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية عام 2019، وذلك من خلال إرسال طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات.

وقال مصدر أمني إنّ قوات الأمن تعاونت مع المخابرات المصرية من أجل إفشال المخطط الإرهابي الذي كان سيودي بحياة آلاف المصريين.

وأكدّ المصدر على أنّ الخلية الإرهابية تلقت تدريباً خارجياً، وأنّ الشرطة تمكنت من مداهمة الشقة التي يقطنونها، وإلقاء القبض على الإرهابيين، ومحاكمتهم بجرم محاولة تفجير استاد القاهرة.

وقال المصدر إنّ الشرطة لم تكشف عن هذه الحادثة في حينها، واختارت المسلسل للكشف عن تفاصيلها.

يذكر أنّ الجزء الثاني من مسلسل الاختيار كان من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، هادي الجيار، أحمد شاكر، ونخبة من نجوم الدراما المصرية.

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