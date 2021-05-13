اسوس تستعد لإطلاق هاتفي Zenfone 8 و Zenfone 8 Flip بمواصفات خارقة

في يوم 7 الماضي من شهر مايو حصلنا على بعض التسريبات التي تفيد بأن العملاق التايواني، أسوس، يستعد للإعلان عن هاتفي Zenfone 8 و Zenfone 8 Flip في الموافق من 13 مايو. بعض التوقعات تشير إلى أن هناك احتمالية كبيرة بأن يحتوي الهاتفين على تكوين كاميرا ثنائي كامل المزايا وبحجم صغير. ومن المتوقع أيضاً أن يأتي طراز Flip بإمكانية تدوير الكاميرا كما رأينا مع الطرازين السابقين Zenfone 6 و Zenfone 7.

أقوى شريحة معالجة ولأول مرة تصنيف IP68

بالتأكيد هذه الهواتف سوف تتمتع بأحدث معالج من كوالكم طراز Snapdragon 888 وشاشة AMOLED مع معدل تحديث مرتفع. أيضاً تشير التسريبات إلى أنه سيكون أول هاتف من سلسلة Zenfone الذي يتمتع بتصنيف مقاومة الماء والغبار الدولي IP68.

لأول مرة شاشة OLED من تصنيع سامسونج

أيضاً لدينا معلومات تؤكد بأن نسخة Mini من نفس الهاتف سوف تأتي بشاشة AMOLED قياس 5.9 بوصة من تصنيع سامسونج بمعدل تحديث 120Hz ودقة +FHD. وزن الهاتف سيكون خفيف للغاية 169 جرام فقط. ذاكرة التخزين الداخلية ستكون بحجم 256 جيجابايت فائقة السرعة من نوع UFS 3.1 مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم يصل إلى 16 جيجارام. من المتوقع أن تكون البطارية بقدرة 4000 ميللي امبير مع ميزة الشحن السريع بقدرة 30 واط.

تكوين كاميرا احترافي والقدرة على التقاط مقاطع فيديو 8K

سيحتوي الهاتف على تكوين كاميرا خلفي ثنائي عبارة عن كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا زاوية العرض الواسع بدقة 12 ميجابكسل مع عدسة ماكرو مخصصة. الكاميرا الأمامية ستكون بدقة 12 ميجابكسل داعمة لميزة التثبيت البصري EIS وميزة التقاط فيديو بدقة 8K أو القدرة على التصوير بدقة 4K بمعدل 120 إطار في الثانية.

بالتأكيد يعمل الهاتف بنظام أندرويد 11 وواجهة ZenUI 8. في النهاية، بالإضافة إلى ذلك فهناك بعض التسريبات التي تشير إلى أن الهاتف يعمل ببلوتوث 5.2 بالإضافة إلى Wifi 6 ودعم لشبكة الجيل الخامس 5G.