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سمير غانم وزوجته لم يتجاوزا مرحلة الخطر

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت مصادر مقربة من عائلة النجم سمير غانم الحالة الحرجة التي يمر بها النجم المصري وزوجته دلال عبد العزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت المصادر لأنّ الفنان الكبير لا يزال في غرفة العناية المركزة منذ أكثر من أسبوع، وذلك بسبب إصابته بفشلٍ كلوي.

أما بالنسبة لزوجته دلال عبد العزيز فعانت من انخفاض نسبة الأوكسجين في الدم، الأمر الذي دفع الأطباء لإدخالها قسم العناية المركزة.

وقال المصادر إنّ الحالة الصحية للزوجين لم تتحسن حتى الآن رغم دخولهما لقسم العناية المركزة قبل عدة أيام.

من جهةٍ أخرى طلبالإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم الدعاء لوالدي زوجته وذلك من خلال منشورٍ نشره على حاسباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنّ كورونا دخل بيت الفنان سمير غانم عن طريق ابنته دنيا زوجته دلال عبد العزيز اللتين أصيبتا بالفيروس أثناء تصوير مشاهدهما في مسلسل عالم موازي الذي خرج من السباق الرمضاني بسبب انتشار الكورونا بين كوادر العمل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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