دراسة جديدة الأجسام المضادة لكورونا تبقى في الجسم ل8 أشهر

أظهرت دراسة جديدة قام بها عدد من أطباء مستشفى سان رافائبل الواقع في مدينة ميلانو الإيطالية ونشرت في مجلة نيتشركومينكشنزأنّ الأجسام المضادة من كورونا تبقى في الجسم لمدة 8 أشهر.

وشملت الدراسة 162 مريضاً بكوروناأُخِذت عيناتهم دمهم في الفترة ما بين مارس وأبريل 2020، وأكدّت على أنّ المرضى الذي تنتج أجسامهم أجساماً مضادة في أول 15 يوماً من إصابتهم تكون إصابتهم بأعراض خفيفة وغير خطيرة.

وقال الباحثون إنّ 3 مرضى فقط من أصل 162 مريض لم يبقَ في أجسادهم أجسام مضادة بعد 8 أشهر، وأنّ 79% من المرضى أنتجت أجسامهم أجساداً مضادة خلال أول أسبوعين من بداية الأعراض.

يذكر أنّ هذه الدراسة جاءت متوافقة مع عدد كبير من الدراسات السابقة التي أكدّت على أنّ المناعة ضد كورونا تستمر لأكثر من 6 أشهر.

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