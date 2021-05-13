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دراسة جديدة الأجسام المضادة لكورونا تبقى في الجسم ل8 أشهر

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة جديدة قام بها عدد من أطباء مستشفى سان رافائبل الواقع في مدينة ميلانو الإيطالية ونشرت في مجلة نيتشركومينكشنزأنّ الأجسام المضادة من كورونا تبقى في الجسم لمدة 8 أشهر.

وشملت الدراسة 162 مريضاً بكوروناأُخِذت عيناتهم دمهم في الفترة ما بين مارس وأبريل 2020، وأكدّت على أنّ المرضى الذي تنتج أجسامهم أجساماً مضادة في أول 15 يوماً من إصابتهم تكون إصابتهم بأعراض خفيفة وغير خطيرة.

وقال الباحثون إنّ 3 مرضى فقط من أصل 162 مريض لم يبقَ في أجسادهم أجسام مضادة بعد 8 أشهر، وأنّ 79% من المرضى أنتجت أجسامهم أجساداً مضادة خلال أول أسبوعين من بداية الأعراض.

يذكر أنّ هذه الدراسة جاءت متوافقة مع عدد كبير من الدراسات السابقة التي أكدّت على أنّ المناعة ضد كورونا تستمر لأكثر من 6 أشهر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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