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تيك توك تستعد لطرح أداة تساعد الشركات على إيجاد الموظفين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة تيك توك عن استعدادها لطرح أداة جديدة للتوظيف تساعد الشركات على إيجاد الموظفين المناسبين من خلال تطبيق تيك توك.

ومن خلال أداة التوظيف الجديدة ستكون الشركات قادرة على البحث عن الموظفين البحث عن الموظفين من خلال ملفاتهم الشخصية، كما ستساعد المستخدمين في البحث عن فرص عمل في الشركات المناسبة لاختصاصهم.

وأكدّت المصادر الواردة من داخل الشركة بأنّ الميزة الجديدة ستكون ضمن موقع متخصص يتم ربطه مع التطبيق، ولن تكون مدمجة فيه بالرغم من اعتمادها على إنشاء سيرة ذاتية من خلال مقاطع الفيديو.

يذكر أنّ تيك توك أضافت خلال الفترة الماضية مجموعة من الميزات الجديدة التي تجذب المستخدمين للتطبيق كميزة الفيديو القصير وغيرها من الميزات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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