صور جذابة.. ماذا لو أطلقت “سوني” هاتف بلاي ستيشن؟

كشفت أحد التسريبات أن شركة “سوني” اليابانية بدأت التفكير في دخول سوق الهواتف الذكية المخصصة للألعاب، مسلحةً بالخبرة الكبيرة لها في عالم أجهزة الألعاب المنزلية، وقوة هواتفها الذكية.

وقام أحد المصممين المتخصصين في تصميم الهواتف الذكية، برسم نموذج تخيلي لهاتف من شركة “سوني” مُخصّص للألعاب.

وفقًا للتصميم؛ فإن الهاتف جميل نسبيًا، يضمّ كاميرا أمامية مزدوجة، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة، وبالتأكيد سيضمّ أزرار تحكم لتقديم تجربة ألعاب أفضل مثل بقية الهواتف المُخصّصة للألعاب في الوقت الحالي، مثل ريد ماجيك وأسوس روج فون.

كما يحتوي الهاتف على زر وضع عليه شعار بلايستيشن المميز PS وزر المشاركة، وسيضمّ مكبرات صوت ستيريو.

ومع خبرات “سوني” في تصنيع الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد ونظام الكاميرا المميز بالتعاون مع شركة زايس في عائلة اكسبيريا؛ فمن المتوقّع أن نرى هاتفًا مميزًا في التصوير، في حال تم إطلاقه كما تشير التقارير.

لم تتوفر الكثير من التفاصيل عن الهاتف؛ إلا أنه مجرد نموذج تخيلي، وسط أنباء ضعيفة عن إمكانية دخول الشركة مجال الهواتف المُخصّصة للألعاب في حال رأت الشركة أن دخولها سيعود عليها بالنفع ماديًا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التصميم، واعتبروا أن الهاتف، في حال اعتماده؛ سيكون الهاتف الذكي الهجين القوي، لاسيما عند تشغيله بألعاب PlayStation 5، لاسيما في حال دعمه بتقنية الـ 5G لممارسة الألعاب بسرعة وسلاسة دون أي تأخير.

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