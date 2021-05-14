هواوي تُجهز للإعلان عن حاسوب MateBook 16 وأجهزة ذكية أخرى في 19 مايو

يبدو أن العملاق الصيني يستعد أخيراً للإعلان عن حاسوب Matebook 16، حيث أعلنت هواوي أنها تُجهز لعقد مؤتمر إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات الإلكترونية والأجهزة الذكية تحت شعار “All Scenario Smart Life” في الموافق من يوم 19 مايو القادم بالصين. على الرغم أننا لم نحصل بعد على تأكيد حول نوع الأجهزة بالتحديد، إلا أننا نتوقع أن العملاق الصيني يستعد لكشف النقاب عن بعض الأجهزة الذكية مثل أجهزة التلفزيون وسماعات الأذن والساعات الذكية.

من المتوقع أن يشهد المؤتمر إطلاق ساعة الأطفال الذكية الجديدة Huawei Children’s Watch 4X، بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك إعلان عن الإصدار الثالث من الميزان الذكي Huawei Body Fat Scale 3 Pro. ووفقاً للتسريبات، من المتوقع أن يتم الإعلان عن أجهزة تلفزيون ذكية جديدة والتي ستكون ضمن نفس سلسلة أجهزة التلفاز الخاصة بالشركة.

بالإضافة إلى شاشتان كمبيوتر جديدتان إحداهما موجهه لمجال الأعمال بينها تهدف الأخرى لتكون واحدة من أفضل شاشات الألعاب التي يبحث عنها اللاعبين، كل هذا وبجانب جهاز توجيه جديد (راوتر) H6 router.

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علاوة على ذلك، تشير التسريبات إلى أنه سيكون هناك تواجد لسماعات رأس شبه داخل الأذن وهي الإصدار الرابع من سماعة FreeBuds 4، بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك تواجد لسلسلة ساعات هواوي الذكية Huawei Watch3 والتي تعمل بنظام HarmonyOS.

هناك العديد من المصادر التي تؤكد على أن الحدث سوف يشهد إطلاق الحاسوب الدفتري الشهير MateBook قياس 16 بوصة، بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك تواجد للجهاز اللوحي الجديد الخاص بالشركة MatePad. للأسف لا يوجد لدينا الكثير من التفاصيل الدقيقة، ويتعين علينا الانتظار لحين رؤية الإعلان التشويقي من هواوي خلال الأيام القليلة القادمة.