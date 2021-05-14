شائعة – قد نرى سماعات ابل AirPods 3 خلال أيام!

الجيل الثالث من سماعات ابل آيربودز Apple AirPods 3 قد يتم الكشف عنها يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو المقبل وفقاً لشائعة جديدة مثيرة.

الشائعة مصدرها اليوتيوبر ليوك مياني الذي شارك المعلومة مع موقع Apple Track المختص بأخبار ابل. الإعللن عن السماعات سوف يكون من خلال بيان صحفي تنشره ابل عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

من المتوقع كذلك أن تقوم ابل بالإعلان عن ميزة الصوت عالي الدقة Hi-Fi في تطبيق بث الموسيقى الخاص بها Apple Music مع دعم صيغ Dolby Atmos و Dolby Audio التي لم تكن مدعومة من قبل وهي ميزة كان ينتظرها الكثير من المستخدمين، كما يعزز من تنافسية الخدمة مع سبوتيفاي التي سوف تدعم تلك الميزة أيضاً.

الجيل الأول من سماعات AirPods تم الإعلان عنه مع هواتف الايفون عام 2016، والجيل الثاني تم الإعلان عنه من خلال بيان صحفي على الإنترنت عام 2019 لذا ليس مستغرباً أن تعيد ابل الكرّة عند الإعلان عن الجيل الثالث.

سماعات AirPods 3 من ابل من المتوقع أن تأتي بتصميم جديد لأول مرة يشبه نوعاً ما تصميم AirPods Pro ولكن بدون خاصية إلغاء الضوضاء النشط Active Noise Cancellation.

يتوقع أن يحمل الجيل الثالث من سماعات ابل AirPods 3 مزايا مثل تخفيف الضغط على الأذن عند ارتداء السماعات فترة طويلة بالإضافة إلى شريحة H2 من أجل تحسين الاتصال مع الأجهزة، وتقليل استهلاك الطاقة، وتقليل وقت التأخير فضلاً عن تحسينات في عمر البطارية وسرعة الشحن. يتوقع كذلك أن يظل التسعير كما هو دون تغيير إذ يبدأ من 160 دولاراً أمريكياً.