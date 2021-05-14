أفضل الحواسيب المحمولة للألعاب في عام 2021 (الجزء الأول)

نعم وبكل تأكيد، إذا قررت شراء واحد من أفضل الحواسيب المحمولة للألعاب تحديداً، فتأكد أنك لن تندم على اختيارك فيما بعد. اليوم، حواسيب الألعاب المحمولة تتمتع بعتاد هاردوير قوي وأداء صاروخي وعمر بطارية ملحمي والعديد من المميزات الأخرى التي توفر للمستخدم أقصى حدود الرفاهية وتجربة لعب غامرة مليئة بالمتعة والإثارة.

ولأننا نعلم أن الأمر ليس بتلك السهولة لكي تختار أفضل لاب توب للألعاب، فقررنا أن نساعدكم ونستعرض لكم قائمة تضم أفضل الحواسيب المحمولة الموجهة خصيصاً للألعاب في عام 2021، وتأكد أن اختيارك لأي واحد منها سيكون اختيار في غاية الذكاء والحكمة.

لماذا هذه هي أفضل الحواسيب المحمولة للألعاب هذا العام؟

في الحقيقة أثناء بحثنا عن أفضل الحواسيب كنا نضع في اعتبارنا عدة عناصر وعوامل أساسية كنا نريد التأكد من توافرها في أي لاب توب نقوم باختياره. فعلى سبيل المثال، بجانب عنصر الأداء القوي والسلس في كافة الألعاب الحديثة، كنا نحاول التأكد من جودة الشاشة، جودة الصوت ونقاءه، مدى مرونة لوحة المفاتيح وسهولة استخدامها، وهل لوحة التاتش باد مريحة في الاستخدام وعملية أم مرهقة وغير دقيقة، ونلقي نظرة خاطفة على تصميم اللاب توب بالكامل لكي نكون متأكدين أنه إذا اتخذت قرارك بالضغط على زر “الشراء” أنك لن تندم على هذا القرار فيما بعد.

ولكن للأسف الشديد، يجب أن نعترف لكم بأنه لا يوجد شيء كامل أو مثالي. ولذلك، سنحاول بجانب إظهار أفضل مميزات كل لاب توب أن نعطي تلميح سريع أيضاً عن سلبياته لكي تكون مستعد على مواجهة تلك العيوب وتبحث فيها بينك وبين نفسك عما إذا كنت قادر على التعامل معها والتغاضي عنها. والآن، هيا بنا لنتعرف على أفضل لاب توب للألعاب في عام 2021.

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1- Razer Blade Stealth 13

لابد وأنك ستقع في غرام Razer Blade Stealth 13. بمعنى أخر، وما الذي لا يجعلك تحبه؟ يتمتع اللاب توب بقوة خارقة على صعيد الأداء في الألعاب بفضل معالج Core I5 أو Core I7 الجيل الحادي عشر من إنتل وبطاقة رسومية منفصلة من أحدث حلول انفيديا الرسومية طراز GTX 1650 وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت.

ولكن العنصر الأكثر إثارة في اللاب توب هو الشاشة. حيث تأتي شاشته قياس 13.3 بوصة بدقة FHD ومعدل تحديث سريع 120Hz. ولكن لاحظ أن هناك نسخة أخرى من اللاب توب بشاشة قياسها 13.4 بوصة بمعدل تحديث 60Hz ولذلك كن دقيق في قراءة المواصفات إذا اتخذت قرارك بالذهاب نحوه.

كما ذكرنا لكم منذ قليل لا يوجد شيء كامل، وللأسف عمر بطارية اللاب توب لم يكن قياسي كما تتمنى، وصوت السماعات الخاصة به متواضع جداً من خلال أراء المراجعين له. ولكن لكي نعطي كل ذي حق حقه، فهو يتمتع بأداء صاروخي في جميع الألعاب ويمتاز بتصميم أنيق وعصري للغاية وفي نفس الوقت يدعم ميزة الصوت المحيطي 7.1 بالاعتماد على تقنية THX Spatial Audio.

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2- Dell G5 15 SE (2020)

ما الذي تحتاجه أكثر من لاب توب Dell G5 15 SE (2020)؟ تأكد أن الإجابة سيتكون “لا شيء”. الطراز الجديد من اللاب توب الذي تم إطلاقه في عام 2020 يحتوي على أحدث معالجات Ryzen الجيل الثالث طراز Ryzen 5 4600H أو Ryzen 7 4800H. وهذه المعالجات المركزية استطاعت أن تحقق طفرة غير مسبوقة على صعيد الأداء في جميع الأعمال الثقيلة وتعدد المهام والألعاب على حد سواء، بالإضافة إلى ذلك فهي تمتاز بكفاءة عالية مما يجعلها قادرة على توفير عمر البطارية بشكل مذهل.

هذه المرة الشاشة قياسها 15.6 بوصة بدقة FHD وهي مضادة للتوهج مما يجعلها قادرة على الحد من إجهاد عينك أثناء العمل واللعب لفترات زمنية طويلة. ولاحظ أن هناك طراز من اللاب توب يأتي بشاشة بمعدل تحديث 144Hz. وبالتأكيد من الألعاب فهناك بطاقة رسومية من AMD طراز RX 5600M. تخيل أن هذه المزيج كله والذي يوفر تجربة لعب رائعة، ولكن السعر لن يتعدى 1000$.

السلبيات الوحيدة في اللاب توب أن حرارته ترتفع تحت الضغط، وربما السبب أن تصميمه البلاستيكي هو السبب في ظهور حرارته العالية، ولكن بالنظر إلى الأداء والسعر فهو صفقة رابحة بكل تأكيد. وبالتالي هو يعتبر أفضل لاب توب للألعاب يمكنك شراؤه في 2021.

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3- Asus ROG Zephyrus G14

صفقة رابحة بكل المقاييس وتأكد أنه “خالي من العيوب”، باستثناء أنه لا يحتوي على كاميرا ويب كام فقط. ولكن من ناحية الأداء فهو قادر على “طحن وتدمير” أي شيء يقف في طريقه، وهذا بفضل معالج Ryzen 7 4800HS أو Ryzen 9 4900HS وبطاقة رسومية من أحدث حلول إنفيديا RTX 2060.

ولا تقلق من ناحية عمر البطارية، فهو واحد من أفضل الحواسيب المحمولة الموجهة للألعاب التي تتمتع بعمر بطارية ملحمي. يوفر القدرة على دعم يصل إلى 32 جيجابايت من سعة ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين داخلية تصل حتى 1TB من نوع NVMe PCIe 3.0.

ولكن نعود مرة ثانية للحديث عن الشاشة، فهي بدقة عرض FHD بتقنية IPS لكي تستمتع بمشاهدة الأفلام من أي زاوية عرض وبمعدل تحديث 120Hz لتخوض تجربة لعب غامرة وممتعة لأقصى الحدود. أيضاً وجب التنويه على أن هناك طرازات تأتي بدقة عرض 1440p بمعدل تحديث 60Hz.

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4- Alienware m17 R4 (2021)

بالتأكيد هو لاب توب غني عن التعريف، لقد استطاع أن يحقق صيت واسع الشهرة بمجرد إطلاقه بفضل معالج إنتل الجيل العاشر Core i9-10980HK وبطاقة رسوم GeForce RTX 3080 مما يجعله أكثر من مجرد لاب توب للالعاب.

هذا اللاب توب هو محطة عمل متنقلة، والتي يمكنك تزويدها بذاكرة وصول عشوائي تصل حتى 32GB DDR4 2933MHz. الجانب السلبي الوحيد في اللاب توب أن سعره مبالغ فيه جداً، بالإضافة إلى ذلك فهذا المزيج من المواصفات الفنية قادر على استنزاف عمر البطارية بسرعة “الضوء”. وبالتالي إذا اتخذت قرارك بالذهاب نحوه من أجل الاستمتاع بهذا المفترس في الألعاب والأعمال الثقيلة يجب أن تستعد على توصيله بالشاحن طول الوقت.

أيضاً وجب التنويه على أنه يتمتع بشاشة مذهلة 17.3 بوصة بمعدل تحديث 360Hz ولكن دقة عرض 1080p. كان من الممكن أن تكون الشاشة أفضل في دقة العرض، ولكن في نفس الوقت FHD ليست سيئة أبداً، في الواقع الغرض من معدل التحديث القليل أن تكون قادراً على تحقيق معدل إطارات عالي في الألعاب لكي تستمتع بمعدل التحديث العالي في نفس الوقت.

هو بالتأكيد لاب توب خارق بكل ما تحمله الكلمه من معنى ولكن سعره باهظ جداً. لكن مرة ثانية هو واحد من أفضل الحواسيب المحمولة للألعاب التي يمكنك الاعتماد عليها طوال السنوات القادمة.

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5- Asus TUF Dash F15

معظم حواسيب اسوس المحمولة تتمتع بعمر بطارية ملحمي ودرجات حرارة منخفضة وخاصة التي تحتوي على معالجات الجيل الجديد من إنتل. هذا اللاب توب من الممكن أن تذهب معه بدءاً من معالجات الجيل الثامن وحتى معالج الجيل الحادي عشر Core I7-11375G وبطاقة رسومية تبدأ من GTX 1050 Ti وحتى بطاقة RTX 3070.

لو أردت رأيي الشخصي فسوف أؤكد لك أن الطراز الذي يحتوي على معالج الجيل الثامن Core I7-8750H وبطاقة رسوم GTX 1050 Ti وذاكرة وصول عشوائي 32GB هو اختيار نموذجي لتشغيل جميع الألعاب الحديثة بسهولة شديدة. يمتاز أيضاً بشاشة WQHD ومعدل تحديث 165Hz وكل هذا بسعر 1250$ فقط. الشيء الوحيد التي عجزت عنه اسوس هو عدم تضمين كاميرا ويب كام، علاوة على ذلك لن تستطيع تغيير لون لوحة المفاتيح.

ولكن المضمون الداخلي لهذا اللاب توب يجعله واحد من أفضل حواسيب الألعاب المحمولة في عام 2021. شاشة سريعة ومذهلة في ألوانها وتفاصيلها ودقة عرضها، عمر بطارية تنافسي وأداء صاروخي في جميع الأعمال، وزنه خفيف ونحيق للغاية مما يجعلك قادر على التنقل به بسهولة برغم قوته والمواصفات الرائعة التي يحتوي عليها. بالتأكيد صفقة من الصعب تفويتها.

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6- Asus ROG Strix SCAR 17 G733

هو واحد من أفضل الحواسيب المحمولة الموجهة للألعاب التي يمكنك شراؤها في عام 2021، وخاصة لو تمكنت من إيجاد النسخة الحديثة التي تحتوي على معالج AMD Ryzen 9 5900HX وبطاقة رسومية GeForce RTX 3080. هذه النسخة من اللاب توب تم محوها من جميع المتاجر الإلكترونية بمجرد نزولها. معالجات Ryzen أثبتت أنها ذات كفاءة عالية وتساعد في توفير عمر بطارية تنافسي ودون أن تضحي بعنصر الأداء، وهذا بالتأكيد راجع لدقة تصنيع +7nm.

ولكن الجانب السلبي الوحيد أن هناك شكاوى من عمر البطارية مع معالجات Ryzen 9، على الرغم أن تصميم اللاب توب استطاع أن يوفر درجات حرارة مثالية حتى أثناء الضغط. ولذلك من الممكن أن تذهب من الطرازات الخاصة بعام 2020 التي تحتوي على معالجات الجيل العاشر من إنتل وبطاقة مثل RTX 2060 أو GTX 1660.

ولكن هذه الطرازات حصلت على لوحة مفاتيح خيالية وأداء مميز والعديد من المميزات الأخرى التي جعلتها واحدة من أفضل حواسيب الألعاب التي يمكنك شراؤها من أجل المستقبل.

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7- Asus ROG Zephyrus M15 GU502

ROG Zephyrus هي سلسلة حواسيب محمولة من اسوس تحاول التوفيق والموازنة بين عناصر الأعمال المهنية والوظيفية وعناصر الرفاهية والتسلية في نفس الوقت. من المستحيل أن تندم على شراؤك لأي حاسوب من هذه السلسلة. بالتأكيد أسعارها مرتفعة جداً وهي النقطة السلبية الوحيدة في الأمر. ولكن اسوس مُضطرة على تسعيرها بهذا الشكل نظراً للتصميم المذهل والخامات عالية الجودة التي تطور بها هذه السلسلة.

الشركة تريدها أن تكون في القمة، وهي بالفعل كذلك. أولاً يأتي اللاب توب بشاشة 15.6 بوصة بمعدل تحديث 144Hz. بالإضافة إلى معالج مركزي طراز Intel Core i7-10750H وبطاقة رسومية GTX 1660. ولكن لاحظ أن شاشة اللاب توب من الممكن أن تعمل بدقة عرض 4K ولكن بمعدل تحديث 60Hz. فكا ذكرنا لكم منذ قليل تحاول اسوس أن توازن بين متطلبات اللاعبين ومتطلبات رجال الأعمال في نفس الوقت. عمر بطارية رائع وأداء صاروخي في جميع الأعمال يجعلنا نختاره كأفضل لاب توب للألعاب في عام 2021.

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كلمة أخيرة

بالتأكيد هناك العديد من الحواسيب المحمولة التي تصلح للألعاب في عام 2021 ومن مختلف الشركات. ولهذا السبب قررنا أن نتناول معكم مجموعة قليلة فقط في هذا الجزء، على أن نتناول معكم مجموعة أخرى من أفضل حواسيب الألعاب خلال أقرب وقت ممكن. ولذلك نطلب منكم أن تنتظروا الجزء القادم خلال وقت قريب. وحتى ذاك الحين، ننصحك بأن تلقي نظرة على أفضل الحواسيب المحمولة لاحتياجات الطلاب في عام 2021.