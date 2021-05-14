تطبيقات العيد للايفون والايباد – تطبيقات وعروض مميزة بمناسبة عيد الفطر المبارك!

كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. أهلاً وسهلاً بكم في مقالة تطبيقات العيد حيث تجدون بعض العروض على برامج وتطبيقات مميزة!

تطبيق Seed4.Me VPN – مجاني لمدة عام!

الاحتياج إلى خدمات وتطبيقات VPN بات متزايداً وهناك الكثير منها لكن من أفضلها تطبيق Seed4.Me المميز الذي يوفر لك الوصول إلى كافة المواقع والخدمات المحجوبة داخل بلدك وأيضاً حماية خصوصيتك وإخفاء هويتك على الإنترنت، وهو متاح للتحميل على كافة الأجهزة: الآيفون، الأندرويد، الحاسوب. الآن يمكنك الحصول على اشتراك مجاني عبر أخبار التطبيقات حصرياً.

أبرز مزايا تطبيق Seed4.Me VPN

حساب واحد يدعم الآيفون والآيباد بالإضافة إلى ويندوز وماك والأندرويد.

سرعة وسعة وأجهزة غير محدودة.

فتح كافة المواقف والخدمات المحجوبة.

إخفاء عنوان الجهاز الجهاز بك وحفظ بياناتك من المخترقين والمتتبعين.

سيرفرات في أكثر من 40 دولة مختلفة حول العالم.

الاتصال بضغطة زر!

يدعم العديد من اللغات من بينها اللغة العربية.

عرض خاص – اشتراك مجاني لمدة 12 أشهر

جميعنا نعلم أن خدمات VPN مدفوعة وأيضاً خدمة Seed4.Me VPN الذي نتحدث عنها لكننا هنا في أخبار التطبيقات لدينا أخبار سارة حيث نمنحك بالتعاون مع الخدمة اشتراك مجاني لمدة 12 شهراً كاملة دون أن يكلفك ذلك شيئاً. كوبون الاشتراك المجاني: AA2021

احصل على اشتراك VPN مجاني لمدة 12 شهراً عبر هذا الرابط

تحميل التطبيق على الايفون والايباد:

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تحميل التطبيق على الأندرويد:



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تحميل التطبيق على نظام ويندوز للحاسوب:

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تحميل التطبيق على نظام ماك للحاسوب:

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تطبيق أبجد – مكتبة كبرى باللغة العربية بين يديك

تطبيق أبجد يحتوي على مكتبة تضم آلاف الكتب العربية كما يساعدك على قراءة القرآن في رمضان وختم القرآن بكل سهولة وعملية٬ حيث يتوفر القرآن الكريم على التطبيق بشكل مجاني لكل المستخدمين.

يتيح لك التطبيق كذلك تحميل الكتب وقراءتها من دون إنترنت، هذا يعني أن بإمكانك أن تكمل القراءة في أي مكان كنت، سواء أكنت في السيارة أو حتى وأنت تنتظر دورك في أي مكان.

يتميّز أبجد عن غيره من البرامج والتطبيقات بتجربة استخدام استثنائية حيث يمكن للمستخدم التمتّع بخصائص مميزة مثل خاصية القراءة الليلية وتغيير نوع وحجم الخط٬ ووضع الملاحظات وتقليب صفحات الكتاب بكل سلاسة٬ تماماً كالكتاب الورقي.

السعر : تحميل مجّاني

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برنامج EaseUS Disk Copy Pro – نسخ الأقراص الصلبة (للحاسوب)



هل تود نقل البيانات والملفات من قرص صلب إلى قرص صلب آخر دون خشية فقدان البيانات أو تلفها أثناء عملية النقل؟ هل تود الترقية إلى قرص صلب أكبر دون فقدان النظام المثبت على الجهاز؟ برنامج EaseUS Disk Copy Pro يقدم حلاً مثالياً لك وهو كما يشير الاسم من تطوير شركة EaseUS للبرمجيات.

مميزات البرنامج:

نقل البيانات وأنظمة التشغيل بسهولة من قرص صلب إلى قرص صلب آخر.

عمل نسخة احتياطية من بياناتك أو نظام التشغيل وحفظها على قرص آخر لاستعادها مرة أخرى في أي وقت.

سهولة نقل البيانات والملفات إلى الأقراص الصلبة الأكبر حجماً.

مساعدتك على ترقية القرص الصلب الخاص بك من HDD إلى SDD لتسريع عملية الإقلاع والأداء.

البرنامج يعمل على أنظمة تشغيل Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP.

يمكنك تحميل برنامج EaseUS Disk Copy Pro مجاناً للتجربة ولكن للاستمتاع بكافة الخصائص ونقل كل ما تحتاج من بيانات وملفات فإنك بحاجة لشراء النسخة الكاملة والتي يبدأ سعرها من 19.99$ فقط.

تحميل برنامج EaseUS Disk Copy Pro

تطبيق بلال – مميز للأذان والتذكير بالصلاة

بلال – تطبيق للصلاة والأذان مجاني وبدون أي إعلانات، لن يدعك تفوت صلاة بعد الآن، بتصميم أنيق وبسيط. التطبيق يعرض مواقيت الصلاة في أي مدينة في العالم سيعرض لك بلال مواقيت الصلاة لهذه المدينة بشكل دقيق جدًا، مع معرفة اتجاه القبلة وأذكار الصلاة وغيرها من المزايا الرائعة.

السعر : مجّاني

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تطبيق إذاعات القراءن الكريم

‏تطبيق إذاعات القرآن الكريم يوفر لك أكثر من 600 إذاعة تعمل على مدار الساعة منها إذاعات الدول والقراء والدروس والفتاوى والأدعية وغيرها.

التطبيق يتيح كذلك إمكانية تسجيل البث المباشر والإستماع للتلاوات في الخلفية وخاصية ويدجت الإذاعات المفضلة ودعم ساعة أبل وغير ذلك.

السعر : مجّاني

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تطبيق Photo Animator Studio Maker لإنشاء مقاطع فيديو رائعة

هو تطبيق رائع يتيح تعديل الصور وإنشاء مقاطع فيديو رائعة من الصور مع خيارات مختلفة للتحركات والانتقالات داخل الفيديو وإضافة عناصر متحركة داخل الفيديو سواء الأيقونات أو النصوص. هناك أدوات مختلفة للتحكم بسرعة الفيديو وكذلك التعديل عليه بأسلوب الطبقات Layers وكذلك التحكم بطول الفيديو لسهولة مشاركته عبر الشبكات الاجتماعية. السعر الأصلي للتطبيق 3.99$

السعر : مجّاني لفترة محدودة