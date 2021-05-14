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“سيلين ديون” تُسعد عشاقها بتحديد موعد عودتها لإحياء الحفلات

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أسعدت النجمة العالمية “سيلين ديون” عشاقها بتحديدها موعد عودتها لإحياء الحفلات الفنية من جديد.

وقالت المغنية العالمية في مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي في موقع “إنستجرام”، إنّها ستعود لإحياء الحفلات في شهر نوفمبر القادم وتحديداً في 5 نوفمبر، وإنّ البداية ستكون من مدينة لاس فيغاس، حيث ستحيي فيها حفلاً في مسرح منتجعات وورلد لاس فيغاس.

وأشارت سيلين ديون إلى أنّ الحفل سيضم عرضاً خيالياً، وأنّ تذاكره ستُطرح للبيع عبر الإنترنت بدءًا من 24 مايو الجاري.

يُذكر أنّ هذا الحفل سيكون الحفل الأول للنجمة العالمية بحضور الجمهور بعد انتشار فيروس كورونا، وذلك لأنّ الوباء تسبب بإغلاق عدد كبير من المسارح الغنائية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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