صاعقة تقتل قطيعاً من الفيلة شمال شرق الهند

شهدت محمية غابات كوندالي الواقعة في منطقة ناجون بولاية إسلام آباد شمال شرق الهند حادثةً مؤسفةً للغاية، إذ تسببت صاعقة بنفوق قطيع صغير من الفيلة يضم 18 فيلاً.

وقال مسؤول الغابات في المنطقة إنّ الصاعقة ضربت القطيع يوم الأربعاء 12 مايو، وأنّ حارس الغابة اكتشف الأمر في اليوم التالي، حيث عثر على 14 فيلاً نافقاً على قمة التلة، و4 في أسفلها.

وأكد المسؤول أنّ الأطباء البيطريين وصلوا لمكان الحادث، وقالوا إنّ سبب الوفاة الأولي يعود لصاعقة، وأشار إلى أنّ تشريح الجثث سيحدد السبب الحقيقي بدقة.

يُذكر أن المحمية الطبيعية تعدّ موطناً لحوالي 6000 فيل من الأفيال البرية، التي تخرج باستمرار من الغابات للبحث عن الطعام.

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