لهذه الأسباب تجنبوا الإفراط في الملح

قال المركز الاتحادي الألماني للتغذية، إنّ الإفراط في إضافة الملح للطعام يسبب مشاكل عديدة في الجسم.

وأشار المركز الألماني إلى أنّ زيادة الملح ترفع من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتزيد من إمكانية الإصابة بالسكتة القلبية.

وقال المركز إنّ أضرار الملح الزائد لا تقتصر على مشاكل القلب وحسب، بل إن الملح الزائد يؤدي لحدوث مشاكل في الكبد والكلى، كما يزيد من احتمال الإصابة بسرطان المعدة، ويؤدي لحدوث زيادة في الوزن.

ودعا المركز الألماني الناس لحماية أنفسهم من الملح الزائد، وذلك من خلال الحرص على عدم تناول أكثر من 5 غرامات من الملح يومياً، وعدم تناول الوجبات السريعة لأنّها تحتوي على كميات كبيرة من الملح، والحرص على تناول الأطعمة الجاهزة بشكلٍ مستمر.

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