منوعات

لهذه الأسباب تجنبوا الإفراط في الملح

تم النشر منذُ 36 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المركز الاتحادي الألماني للتغذية، إنّ الإفراط في إضافة الملح للطعام يسبب مشاكل عديدة في الجسم.

وأشار المركز الألماني إلى أنّ زيادة الملح ترفع من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتزيد من إمكانية الإصابة بالسكتة القلبية.

وقال المركز إنّ أضرار الملح الزائد لا تقتصر على مشاكل القلب وحسب، بل إن الملح الزائد يؤدي لحدوث مشاكل في الكبد والكلى، كما يزيد من احتمال الإصابة بسرطان المعدة، ويؤدي لحدوث زيادة في الوزن.

ودعا المركز الألماني الناس لحماية أنفسهم من الملح الزائد، وذلك من خلال الحرص على عدم تناول أكثر من 5 غرامات من الملح يومياً، وعدم تناول الوجبات السريعة لأنّها تحتوي على كميات كبيرة من الملح، والحرص على تناول الأطعمة الجاهزة بشكلٍ مستمر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك