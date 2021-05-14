ماجد المهندس يطرح “ميني ألبوم” بمناسبة العيد

طرح النجم العراقي ماجد المهندس “ميني ألبوم” جديد؛ بالتزامن مع احتفالات العالم الإسلامي بعيد الفطر السعيد.

واحتوى الميني ألبوم الجديد على 4 أغاني، أبرزها أغنية “واحش الدنيا” التي صورها على طريقة الفيديو الكليب في منطقة العلا في المملكة العربية السعودية في شهر مارس الماضي.

وتعاون النجم العراقي في هذه الأغاني مع عددٍ من الشعراء أمثال أحمد علوي، أحمد الصانع، بهاء الدين محمد، ونهار، بالإضافة لعدد من المُلحنين كإبراهيم الغانم، محمود خيامي، وأحمد الهرمي.

وقال ماجد المهندس إنّ الميني ألبوم بمثابة معايدة لعشاقه، ووعدهم بطرح عدّة أغاني منفردة في الصيف القادم.

يُذكر أنّ النجم العراقي أحيا يوم أمس حفلاً فنياً “أون لاين” بمناسبة العيد السعيد، من خلال تطبيق شاهد وبالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية.

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