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بيع لوحة “لبيكاسو” بأكثر من 100 مليون دولار أمريكي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مزاد علني أقيم في دار كريستيز للمزادات في نيويورك، بيع لوحة المرأة الجالسة بالقرب من نافذة “ماري تيريز”، التي رسمها الفنان العالمي بيكاسو، بسعر قياسي وصل لـ103.4 ملايين دولار أمريكي.

وقال أحد المسؤولين عن المزاد، إنّ عدة أشخاص من هواة جمع اللوحات تنافسوا على شراء اللوحة التي رسمها الفنان الراحل عام 1932، والتي يبلغ قياسها 1.46 * 1.14 متراً، والتي تُمثل عشيقة الفنان ومصدر إلهامه ماري تيريز والتر.

وأشار إلى أنّ المزاد استمر لحوالي ثلث ساعة، وأنّ سعر اللوحة فاق توقعات الدار التي قدّرت سعرها بـ55 مليون دولار أمريكي.

وتعدّ هذه اللوحة خامس لوحات الفنان العالمي التي تباع بسعر يتجاوز الـ100 مليون دولار أمريكي.

يُذكر أنّ مالك اللوحة كان قد اشتراها بـ44.8 مليون دولار أمريكي، في مزادٍ علني أقيم في لندن عام 2013.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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