شاومي تُنافس أبل بسماعات رخيصة الثمن

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق سماعة جديدة، تُنافس من خلالها سماعة أبل ستُطلق عليها FlipBuds Pro.

وستأتي السماعة الجديدة بطلاء نانو مُعين يمنحها لمعاناً يشبه المرآة، وستحتوي على ميزة إلغاء الضوضاء النشطة ANC، وتعمل في 3 أوضاع مترافقة مع نظام الشفافية.

وصَمّمت الشركة الصينية سماعتها بطريقة تجعلها مناسبة للوضع داخل الأذن، وزودتها بأطراف مطاطية تزيد من ثباتها.

وتتميز هذه السماعة باحتوائها على إيماءات قابلة لبرمجة نقرات منفردة ومزدوجة، بالإضافة لإمكانية فصل السماعة اليمنى عن اليسرى، واستخدام إحدى السماعتين فقط.

ومن ميزات هذه السماعة توقفها التلقائي عن العمل بمجرد إزالتها من الأذن، وباحتوائها على خيار للرد على المكالمات، وعلى علبة شحن تحتوي على ضوء ليد يوضح مقدار الشحن المتبقي في السماعة والحافظة.

يُذكر أنّ الشركة ستُطلق السماعة الجديدة في الأسواق العالمية يوم 20 مايو الجاري، بسعر 150 دولارا أمريكيا.

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