Infinix الصينية تُطلق هاتفاً رخيص الثمن إليكم مواصفاته

أضافت شركة Infinix الصينية، فرداً جديداً لسلسلة Note، أطلقت عليه Note 10.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Media Tek Helio G85، ومعالج رسوميات Mail G52 MC2، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة XOS 7.6.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.95 بوصة، ودقة عرض 2460 * 1080 بيكسل، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 90 هرتز، وكثافة بيكسلات تصل لـ387 بيكسل لكل إنش.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستُوفر الشركة الصينية الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز بخيارين 64 و128 غيغا بايت، مع إمكانية زيادتها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستتراوح سعتها ما بين 4 و6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 205 دولارات أمريكية.

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