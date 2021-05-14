HTC تُطلق خوذة واقع افتراضي بتكلفة باهظة

رفعت شركة HTC الصينية النقاب عن خوذة جديدة تُعد من أفضل خوذ الواقع الافتراضي، أطلقت عليها Vive Pro 2.

وتعدّ هذه الخوذة الإصدار الجديد من خوذة Vive Pro، وجاءت بشكلٍ مشابه للخوذة السابقة، حيث زُود هيكلها بحلقات مطاطية مرنة عند نقاط التثبيت عند الرأس والعين، وبمكبرات صوتية عالية الأداء.

وزودت الشركة الصينية خوذتها الجديدة بعدستي Full RGB LCD بدقة 5K، وجودة عرض 2448*4896 بيكسل، وزاوية عرض 120 درجة، ومعدل تردد يساوي 120 هرتز.

وتتميز العدسات بإمكانية تخفيضها إلى دقة عرض 1632*3264 بيكسل عند اللزوم، ليصبح ترددها 90 هرتز.

وقالت الشركة الصينية، إنّ خوذتها الجديدة قابلة للاتصال مع منصات الألعاب والأجهزة الإلكترونية من خلال كابل DisplayPort 1.2.

يُذكر أنّ HTC ستطرح الخوذة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر مرتفع، يصل إلى 1399 دولارا أمريكيا.

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