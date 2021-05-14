تطبيقات العيد للأندرويد – تطبيقات وعروض مميزة بمناسبة عيد الفطر المبارك!

كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. أهلاً وسهلاً بكم في مقالة تطبيقات العيد حيث تجدون بعض العروض على برامج وتطبيقات مميزة!

تطبيق Seed4.Me VPN – مجاني لمدة عام!

الاحتياج إلى خدمات وتطبيقات VPN بات متزايداً وهناك الكثير منها لكن من أفضلها تطبيق Seed4.Me المميز الذي يوفر لك الوصول إلى كافة المواقع والخدمات المحجوبة داخل بلدك وأيضاً حماية خصوصيتك وإخفاء هويتك على الإنترنت، وهو متاح للتحميل على كافة الأجهزة: الآيفون، الأندرويد، الحاسوب. الآن يمكنك الحصول على اشتراك مجاني عبر أخبار التطبيقات حصرياً.

أبرز مزايا تطبيق Seed4.Me VPN

حساب واحد يدعم الآيفون والآيباد بالإضافة إلى ويندوز وماك والأندرويد.

سرعة وسعة وأجهزة غير محدودة.

فتح كافة المواقف والخدمات المحجوبة.

إخفاء عنوان الجهاز الجهاز بك وحفظ بياناتك من المخترقين والمتتبعين.

سيرفرات في أكثر من 40 دولة مختلفة حول العالم.

الاتصال بضغطة زر!

يدعم العديد من اللغات من بينها اللغة العربية.

عرض خاص – اشتراك مجاني لمدة 12 أشهر

جميعنا نعلم أن خدمات VPN مدفوعة وأيضاً خدمة Seed4.Me VPN الذي نتحدث عنها لكننا هنا في أخبار التطبيقات لدينا أخبار سارة حيث نمنحك بالتعاون مع الخدمة اشتراك مجاني لمدة 12 شهراً كاملة دون أن يكلفك ذلك شيئاً. كوبون الاشتراك المجاني: AA2021

احصل على اشتراك VPN مجاني لمدة 12 شهراً عبر هذا الرابط

تحميل التطبيق على الايفون والايباد:

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تحميل التطبيق على الأندرويد:



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تحميل التطبيق على نظام ويندوز للحاسوب:

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تحميل التطبيق على نظام ماك للحاسوب:

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تطبيق أبجد – مكتبة كبرى باللغة العربية بين يديك

تطبيق أبجد يحتوي على مكتبة تضم آلاف الكتب العربية كما يساعدك على قراءة القرآن في رمضان وختم القرآن بكل سهولة وعملية٬ حيث يتوفر القرآن الكريم على التطبيق بشكل مجاني لكل المستخدمين.

يتيح لك التطبيق كذلك تحميل الكتب وقراءتها من دون إنترنت، هذا يعني أن بإمكانك أن تكمل القراءة في أي مكان كنت، سواء أكنت في السيارة أو حتى وأنت تنتظر دورك في أي مكان.

يتميّز أبجد عن غيره من البرامج والتطبيقات بتجربة استخدام استثنائية حيث يمكن للمستخدم التمتّع بخصائص مميزة مثل خاصية القراءة الليلية وتغيير نوع وحجم الخط٬ ووضع الملاحظات وتقليب صفحات الكتاب بكل سلاسة٬ تماماً كالكتاب الورقي.

السعر : تحميل مجّاني

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برنامج EaseUS Disk Copy Pro – نسخ الأقراص الصلبة (للحاسوب)



هل تود نقل البيانات والملفات من قرص صلب إلى قرص صلب آخر دون خشية فقدان البيانات أو تلفها أثناء عملية النقل؟ هل تود الترقية إلى قرص صلب أكبر دون فقدان النظام المثبت على الجهاز؟ برنامج EaseUS Disk Copy Pro يقدم حلاً مثالياً لك وهو كما يشير الاسم من تطوير شركة EaseUS للبرمجيات.

مميزات البرنامج:

نقل البيانات وأنظمة التشغيل بسهولة من قرص صلب إلى قرص صلب آخر.

عمل نسخة احتياطية من بياناتك أو نظام التشغيل وحفظها على قرص آخر لاستعادها مرة أخرى في أي وقت.

سهولة نقل البيانات والملفات إلى الأقراص الصلبة الأكبر حجماً.

مساعدتك على ترقية القرص الصلب الخاص بك من HDD إلى SDD لتسريع عملية الإقلاع والأداء.

البرنامج يعمل على أنظمة تشغيل Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP.

يمكنك تحميل برنامج EaseUS Disk Copy Pro مجاناً للتجربة ولكن للاستمتاع بكافة الخصائص ونقل كل ما تحتاج من بيانات وملفات فإنك بحاجة لشراء النسخة الكاملة والتي يبدأ سعرها من 19.99$ فقط.

تحميل برنامج EaseUS Disk Copy Pro

تطبيق Microsoft Office – مايكروسوفت أوفيس على الأندرويد!

حزمة مايكروسوفت أوفيس دوماً متاحة على الحواسيب، لكن مايكروسوفت قررت قبل فترة توفير نسخة من حزمة الأوفيس على أجهزة الأندرويد حيث تحتوي على برامج وورد وباوربوينت وإكسل والعديد من المزايا الأخرى مثل عمل مسح ضوئي للأوراق والمستندات والتعرف على النصوص والكثير من المزايا الأخرى.

السعر : تحميل مجّاني

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تطبيق Adobe Photoshop Camera – كاميرا الفوتوشوب

هو تطبيق مميز يمكنك من التقاط صور بتأثيرات رائعة لا تجدها في التطبيقات التقليدية كما يمكنك من التحكم في خلفية الصورة وشكل السماء وتنزيل العديد من الفلاتر والتأثيرات الإضافية وتحرير الصور وضبط الألوان والتقاط الصور بأسلوب بورتريه مع ضبط الألوان وخاصية التحسين التلقائي للصور وغيرها من المزايا.

السعر : تحميل مجّاني

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تطبيق MOLDIV VideoLab لإنشاء مقاطع فيديو

هو تطبيق مميز يتيح لك تعديل الفيديو وإنشاء مقاطع مميزة وإضافة الكثير من الفلاتر والتحكم بسرعة الفيديو وإضافة النصوص والأصوات وإضافة التأثيرات الحركية وغيرها من المزايا.

السعر : تحميل مجّاني