الشرطة الإسبانية تلقي القبض على إسباني اتصل بالطوارئ حوالي 9000 مرة

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على رجلٍ اتصل برجال الطوارئ لحوالي 9000 مرة بغرض إهانتهم.

وقالت مصادر إعلامية إنّ رجلاً يبلغ من العمر49 ويعيش في مدينة أوفييدو الواقعة شمال غرب إسبانيا اعتاد على إزعاج خدمة الطوارئ 091 التي تستقبل جميع المكالمات الهاتفية للشرطة الوطنية في البلاد، وذلك من خلال الاتصال بها وإهانة الموظفين بدون سبب.

وأشارت المصادر لأنّ الرجل اعتاد على طلب الخدمة منذ العام 2019 من أجل إهانة الموظفين دون أي يكون في حالة طارئة، حيث اتصل 3798 مكالمة بالخط 091، و4957 مكالمة لرقم الطوارئ 112.

وقال الموظفون إنّهم طلبوا من الرجال عدّة مرات التوقف عن الاتصال بهم وإشغال خطوط الطوارئ، لكنّه أبى ذلك، وهذا ما أجبرهم على إبلاغ السلطات.

يذكر أنّ الشرطة وجهت تهمة العصيان الخطير للرجل، ومن المتوقع أن يعاقب بالسجن لمدة 3 سنوات

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