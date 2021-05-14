يوتيوب تحفز صناع المحتوى على استخدام خدماتها الجديدة ب100 مليون دولار

كشفت شركة يوتيوب الأمريكية عن تخصيصها 100 مليون دولار أمريكي لدعم خدمة Shorts.

وأشارت مصادر مقربة من الشركة الأمريكية لرغبة الشركة في إنشاء صندوق خاص سترسل من خلاله الأرباح لصناع المحتوى الذين يقومون بنشر فيديوهات عبر خدمة Shorts.

ولم تكشف يوتيوب ما إن كانت ستحول لصناع المحتوى مبلغاً ثابتاً مقابل نشر الفيديوهات أم ستمنحهم الأموال بحسب عدد المشاهدات.

وكانت يوتيوب قد أضافت في وقتٍ سابقٍ مجموعة من الميزات لخدمة Shorts والتي تسهل عملية ربط الفيديوهات بتسميات توضيحية في الخدمة، وتعرضها بشكل يجعلها تبدو أكثر حيوية وإثارة للمشاهد.

يذكر أنّ شركة يوتيوب تسعى من خلال خدمة Shorts منافسة التواصل الاجتماعي التي أطلقت خدمات مشابهة، كخدمة Reels في إنستجرام، وSpotlight التي يقدمها تطبيق سناب شات.

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