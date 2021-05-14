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يوتيوب تحفز صناع المحتوى على استخدام خدماتها الجديدة ب100 مليون دولار

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة يوتيوب الأمريكية عن تخصيصها 100 مليون دولار أمريكي لدعم خدمة Shorts.

وأشارت مصادر مقربة من الشركة الأمريكية لرغبة الشركة في إنشاء صندوق خاص سترسل من خلاله الأرباح لصناع المحتوى الذين يقومون بنشر فيديوهات عبر خدمة Shorts.

ولم تكشف يوتيوب ما إن كانت ستحول لصناع المحتوى مبلغاً ثابتاً مقابل نشر الفيديوهات أم ستمنحهم الأموال بحسب عدد المشاهدات.

وكانت يوتيوب قد أضافت في وقتٍ سابقٍ مجموعة من الميزات لخدمة Shorts والتي تسهل عملية ربط الفيديوهات بتسميات توضيحية في الخدمة، وتعرضها بشكل يجعلها تبدو أكثر حيوية وإثارة للمشاهد.

يذكر أنّ شركة يوتيوب تسعى من خلال خدمة Shorts منافسة التواصل الاجتماعي التي أطلقت خدمات مشابهة، كخدمة Reels  في إنستجرام، وSpotlight التي يقدمها تطبيق سناب شات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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