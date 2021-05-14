TCL تطلق هاتف جديد بمواصفات جيدة

كشفت شركة TCL الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات مميزة أطلقت عليه TCL 20 Pro 5G.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 750 5G الحديث والمتطور، ومعالج رسوميات Adreno 619 ونظام تشغيل Android11 وواجهة UI.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، وكاميرا خلفية رباعية بدقة بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 16 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستصل مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الهاتف ل256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومكان لتركيب شريحتي اتصال، منفذ USB Type-C2.0، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يشار إلى أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

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