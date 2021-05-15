تحديث iOS 15 – كيف يمكن لأبل توفير المزيد من الإضافات الجمالية؟

تحديثات ابل الجديدة مثل نظام تشغيل الايفون المنتظر iOS 15 سوف يتم الإعلان عنها مطلع يونيو المقبل في مؤتمر ابل للمطورين WWDC 2021. هذا التحديث فرصة لأبل لتوفير المزيد من الإضافات الجمالية وخيارات التخصيص.

في تحديث iOS 14 قامت ابل بالسماح بتعديل شكل الشاشة الرئيسية في النظام، كما سمحت بإضافة الويدجت إليها وتغيير أشكال الأيقونات. وفي تحديث iOS 13 الذي سبقه قدمت إلينا الوضع الليلي Dark Mode.

موقع 9to5mac استعرض بعضاً من المزايا التي يمكن لأبل إضافتها في تحديث iOS 15 لتحسين تخصيص الواجهة مع الحفاظ على التصميم الأساسي للنظام.

ضبط الواجهة مع الإضاءة المحيطة

يحتوي نظام iOS على خيار الوضع الليلي Dark Mode والوضع النهاري Light Mode ويمكن التبديل بينهما يدوياً أو تلقائياً حسب توقيت الساعة.



يمكن لأبل في تحديث iOS 15 إضافة وضع جديد للتبديل بينهما اعتماداً على الإضاءة المحيطة عبر مستشعر الضوء في الايفون، مثلاً إن قمت بإطفاء إضاءة الغرفة يتم تفعيل الوضع الليلي تلقائياً.

الواجهة باللون المفضل

من خيارات التخصيص الأخرى التي يمكن لأبل إضافتها هي إمكانية اختيار لون مفضل لعرضه في واجهة النظام.

هذه الميزة موجودة في نظام ماك باسم Accent Color ويتم استخدام هذا اللون في القوائم والأزرار والخطوط في النظام بشكل واسع.

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الأيقونات

يمكن لأبل تعديل الأيقونات بعدة طرق مثلاً كأن تقوم بتغيير شكل الأيقونات وفقاً للثيم المستخدم في النظام، بحيث تكون هناك نسختين من أيقونة كل تطبيق واحدة للوضع النهاري وأخرى للوضع الليلي.

أيضاً يمكن لأبل تسهيل إمكانية تنزيل مجموعات الأيقونات Icon Packs من متجر الآب ستور وتطبيقها بسهولة على الواجهة والتبديل بينها بشكل سهل دون التعقيدات الحالية والتعليمات الكثيرة التي يجب على المستخدم اتباعها لتغيير الأيقونات.

الصورة المتحركة الآتية تلخص ما ذكرنا آنفاً:

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