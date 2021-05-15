شركة OPPO تطلق رسمياً Find X3 Pro Mars Exploration Edition

أطلقت شركة Oppo رسمياً الإصدار الخامس من هاتف Find X3 Pro تحت عنوان Find X3 Pro Mars Exploration Edition والذي يعني باللغة العربية “مستكشف المريخ” ولهذا السبب فقد جاء بلون جديد كلياً وهو الرمادي الصخري. جدير بالذكر أن هذه الإصدار الجديد يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 16 جيجارام ومزود بأقوى شريحة معالجة من كوالكم طراز Snapdragon 888. شاشة الهاتف قياس 6.7 بوصة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz وتكوين كاميرا رباعي يحتوي على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وبطارية 4500 ميللي أمبير مع شحن فائق السريعة بقدرة 64 واط.

نظرة ثاقبة على مواصفات Find X3 Pro Mars



كما ذكرنا للتو بأن الهاتف سوف يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت وسعره الرسمي في الصين هو 6.999 يوان صينياً. ويحتوي تقريباً على نفس المميزات التي رأيناها في الإصدار الأصلي Find X3 Pro. وبالتأكيد سيعمل بأحدث إصدار من نظام أندرويد 11 ومزود بماسح لبصمة الإصبع في الشاشة مع ميزة مُعرف الوجه.

يتمتع الهاتف بطلاء جديد كلياً على ظهره وهو لون سكاي روك جراي Sky Rock Gray أو بالعربية “الرمادي الصخري السماوي” يأتي الهاتف مزود بشاشة LTPO AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة عرض QHD+ ومعدل تحديث سريع 120Hz وسطوع عالي عند 1300nits. وعلى صعيد الأداء فهو يحتوي على أقوى شريحة معالجة حتى الآن من كوالكم طراز Snapdragon 888 وذاكرة رامات بحجم 16 جيجابايت وبسعة تخزين داخلية مساحتها 512 جيجابايت.

Find X3 Pro Mars يحتوي على تكوين كاميرا رباعي. المستشعر الأساسي هو مستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجابيكسل مع مستشعر فائق الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل أيضاً وكاميرا التقريب عبارة عن مستشعر بدقة 13 ميجابيكسل مع كاميرا ماكرو مخصصة بدقة 3 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل وهي أكثر من رائعة في التقاط صور السيلفي. البطارية بسعة 4500 ميللي أمبير مع ميزة الشحن السريع بقدرة 65 واط أو الشحن اللاسلكي بقدرة 30 واط. وسيكون وزن الهاتف حوالي 193 جرام فقط.