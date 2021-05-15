بيع لوحة تُدعى “بلا عنوان” بمبلغ ضخم

شهد مزاد أقيم في دار كريستيز للمزادات بمدينة نيويورك الأمريكية بيع لوحة تُدعى “بلا عنوان”، للرسام “مارك روثكو” المشهور ببيع اللوحات الغريبة، بأكثر من 38 مليون دولار أمريكي.

وقال المسؤولون عن المزاد إنّ العمل الذي يصل قياسه 68*54 بوصة بسيط للغاية، ويتميز بدرجات مختلفة من اللون الأزرق التي تتحول وتلمع أثناء التقاطها الضوء والتي تُجّسد روح أعمال حياته.

وأشار المسؤولون إلى أنّ اللوحة رسمها الفنان الراحل قبل فترة قصيرة من انتحاره عام 1970.

يُذكر أنّ عدةّ أعمال غريبة للفنان الراحل بيعت بمبالغ كبيرة أبرزها اللوحة رقم 10، التي بيعت عام 2015 مقابل 81.9 مليون دولار أمريكي، ولوحة برتقالي وأحمر وأصفر التي تم بيعها في مزاد علني في نفس الدار عام 2012 بـ86.9 مليون دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية