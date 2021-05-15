وفاة الفنان المصري محمد ريحان

فقد الوسط الفني المصري الفنان محمد ريحان، الذي تُوفي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ونعى الفنان أحمد صادق زميله الراحل من خلال منشور نشره على حسابه الرسمي في “موقع فيس بوك”، قال فيه: إنّ الفنان الراحل دخل مستشفى الزقازيق بعد تعرضه لوعكة صحية بسبب ارتفاع ضغط الدم، وأنّه خرج منه بعد أن تحسنت صحته، ليفارق الحياة بعد عدّة أيام من خروجه من المستشفى.

وكان الممثل الراحل قد شارك في الموسم الرمضاني في مسلسل موسى، وحظي بإشادة كبيرة من قبل المخرج محمد سلامة الذي أشاد بقدرته على تصوير مشاهده في البرد الشديد، حيث قام بتصوير مشهد الفيضان في أيام البرد، وصعد الجبل رغم أنّ سنه لا يسمح له بذلك، بالإضافة لمشاركته بدور فكري في مسلسل نجيب زاهي زركش.

يُذكر أنّ الفنان الراحل رفد الدراما المصرية بعدد كبير من الأعمال الدرامية، وحظي بإشادة كبيرة لتمثليه الذي وصف بالسهل الممتنع.

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