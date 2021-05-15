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أمريكا تسمح للحاصلين على لقاح كورونا بخلع الكمامة

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لحث المواطنين الأمريكيين على أخذ لقاحات كورونا، قامت السلطات الصحية الأمريكية بإصدار قرار سمحت من خلاله للأشخاص الذين حصلوا على التطعيم بدخول الأماكن المغلقة بدون كمامات.

وقالت مديرة مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها “روشيل والينسكي”، إنّ الأشخاص المطعّمين بالكامل سيكونون قادرين على المشاركة في أي نشاط، سواءً أكان داخلياً أم خارجياً دون أن يضطروا لوضع الكمامة، وللالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وطلبت من الحاصلين على اللقاح تحديث بيانتهم، وقالت إنّ الحاصلين على التطعيم سيملكون الحرية الكاملة لارتداء الكمامة أو نزعها.

يُذكر أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تُعدّ أكثر الدول تضرراً من فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت أكثر من 32 مليون إصابة و500 ألف حالة وفاة منذ انتشار الوباء فيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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