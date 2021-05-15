رجل يطهو البيتزا على فوهة بركان ثائر.. شاهد الصور

أقدم رجل من غواتيمالا ديفيد غارسيا على مغامرة خطيرة، حيث قام بطهي البيتزا على فوهة بركان باكايا الثائر من فبراير الماضي.

وقام الرجل بارتداء الملابس الواقية التي تحميه من الحرارة العالية، ثم وضع البيتزا على صفائح معدنية خاصة قادرة على تحمّل درجة حرارة تصل لـ1800 درجة فهرنهايت.

وقال المغامر إنّه يطهو البيتزا على الحمم الصخرية الموجودة في منطقة قريبة من فوهة البركان، والتي تصل حرارتها لـ3600 درجة فهرنهايت، وأشار إلى أنّه يضطر لمراقبة الرياح حتى يكون قادراً على طهي البيتزا دون أن تحترق.

وحظيت فكرة ديفيد بإعجاب العديد من الأشخاص الذي توافدوا لمكان تواجده، وقاموا بشراء البيتزا المخبوزة بطريقة غريبة.

يُذكر أنّ ديفيد غارسيا بدأ عملية طهي البيتزا بالحمم البركانية في العام 2013، حيث كان يخبزها في كهوف تصل درجة حرارتها لـ800 درجة فهرنهايت، ثم يُخرجها خلال 14 دقيقة.

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