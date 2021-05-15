اكتشاف ثغرات أمنية تهدد حواسيب ديل

اكتشف خبراء أمنيون تابعون لشركة SentinelLabs 5 ثغرات أمنية خطيرة، في مُشغّل تحديث البرامج المخصص لحواسيب ديل.

وقال الباحثون إنّ الثغرة الأمنية CVE-2021-21551 موجودة في المشغل الموجود في عدد كبير من الحواسيب التي طرحت منذ العام 2009، وأشاروا لأنّها تساعد الهاكر على الوصول إلى أنظمة تشغيل الحواسيب وبياناتها، أو الحصول على أذونات للتحكم بهذه الأنظمة عن بُعد.

وأكدت الشركة الأمنية تواصلها مع شركة ديل، وإبلاغها عن الثغرة، وقالت إنّ ديل استجابت للموضوع بشكل مباشر، وبدأت بمحاولة سد الثغرة من خلال التحديثات البرمجية التي ترسلها للمستخدمين، كما قامت بإرسال رسائل تحذيرية للمستخدمين والشركات التي قد تتضرر بسببها.

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