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توشيبا تُطلق تلفازاً ذكياً يدعم الأوامر الصوتية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أزاحت شركة توشيبا اليابانية الستار عن تلفاز ذكي بمواصفات مميزة، أطلقت عليه Smart Fire TV.

وستُزود الشركة اليابانية تلفازها الجديد بشاشات مقاس 43، 50، 55، 65، و75 بوصة ودقة عرض 4K.

وسيحتوي التلفاز الجديد على 4 منافذ HDMI، 4 مداخل HDMI HDCP 2.2، ومنفذي USB 2.0، ومنفذ إخراج بصري، بالإضافة لمنفذ 3.5 للسماعات.

وقالت الشركة اليابانية إنّ أجهزتها الجديدة ستدعم الاتصال مع شبكات الإنترنت اللاسلكية، وستحتوي على محرك Toshiba Ragza Engine 4K، وتقنيات HDR 10K، وDolby Vision.

وأشارت توشيبا إلى أنّ المستخدم سيكون قادر على التحكم ببعض المميزات من خلال الأوامر الصوتية عبر مساعد أليكسا.

يُذكر أنّ الشركة اليابانية ستطلق الشاشة الجديدة بسعر يتراوح ما بين 350 و470 دولارا أمريكيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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