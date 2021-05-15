تويتر تستعد لطرح ميزة جديد لمستخدمي الأندرويد

تستعد منصة تويتر لإطلاق ميزة جديدة، تساعد المغردين من مستخدمي نظام أندرويد في البحث في سجل رسائلهم الخاصة.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنّ الميزة الجديدة ستكون نسخة مُحسنة من ميزة البحث الحالي، وستفسح المجال أمام المستخدمين للبحث في سجل الرسائل المباشرة بشكلٍ كامل وليس فقط الرسائل الحديثة.

وقالت تويتر إنّها ستضيف ميزة البحث في الرسائل نفسها، عوضاً عن البحث عن المرسل فقط.

وكانت الشركة الأمريكية قد أطلقت ميزة مشابهة للأجهزة العاملة بنظام أي أو إس، ونسخة الويب، قبل عامين.

وأوضحت تويتر أنّ الميزة الجديدة ستصل للمستخدمين خلال تحديث يُطلق في وقتٍ لاحق من العام الحالي.

يُشار إلى أنّ تويتر قامت في الفترة الأخيرة بإضافة مجموعة من الميزات التي تسعى من خلالها لتطوير تويتر، حيث أضافت ميزة “تيب جار” التي تساعد أصحاب الحسابات على كسب الأموال من تويتر من خلال التبرعات التي يُقدمها المتابعون لهم.

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