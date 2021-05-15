أفضل الحواسيب المحمولة للألعاب في عام 2021 (الجزء الثاني)

إذا كنت تتساءل هل أفضل الحواسيب المحمولة للألعاب من الممكن أن تنفعك في بقية أعمالك الأخرى سواء المهنية أو الدراسية، فالإجابة هي نعم وبكل تأكيد. لاب توب الألعاب يتمتع بمزايا فريدة وعتاد هاردوير قوي من أجل التعامل مع الرسوم الجرافيكية الثقيلة التي أصبحت تحتوي عليها الألعاب الحديثة.

هذا يعني أن هذا اللاب توب مناسب للعمل والدراسة. ولكن القوة المُفرطة لديها العديد من السلبيات. فعلى سبيل المثال حواسيب الألعاب ومحطات العمل تكون غالية الثمن ووزنها ثقيل وعمر بطاريتها قصير، بالإضافة إلى ذلك فهي غالباً صوتها مرتفع ودرجات حرارتها عالية. ولكن في نفس الوقت لا تدع هذه السلبيات أن تمنعك عن شراء لاب توب الألعاب، فهي عوامل منطقية نتيجة المواصفات الفنية القوية التي تتمتع بها هذه الحواسيب.

كنا من قبل جمعنا لكم مجموعة من أفضل الحواسيب المحمولة للألعاب في عام 2021، واليوم سوف نستكمل معكم المشوار الذي بدأناه ونستعرض مجموعة جديدة تستحق الذكر، وتأكد أن اختيارك لأي منها سيكون اختيار حكيم للغاية. نحاول أن نبحث لكم عن أفضل الحواسيب التي تتمتع بعمر بطارية طويل ولديها أقل عدد من السلبيات دون التضحية بقوتها المفرطة على صعيد الأداء في الألعاب والأعمال.

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أفضل الحواسيب المحمولة للألعاب في عام 2021

1- Razer Blade 15 Advanced من أفضل حواسيب الألعاب في 2021



جميع حواسيب Razer مناسبة للألعاب. الجانب السلبي الوحيد فيها هو ارتفاع سعرها الجنوني، ولكن تأكد أنها تستحق. فعلى سبيل المثال طراز Razer Blade 15 Advanced وزنه خفيف وسُمكه نحيف ويحتوي على كم هائل من المنافذ التي قد تحتاج إليها وتزيد عن حاجتك وشاشة فائقة السرعة بمعدل تحديث 300MHz.

سلبياته أن لوحة المفاتيح غير مريحة من خلال أراء المراجعين، وهذه الميزة للأسف قد لا تجدها إلا في حواسيب الأعمال. بطبيعة الحال معظم اللاعبين يستخدمون لوحة مفاتيح خارجية وفأرة أثناء اللعب على اللاب توب، وفي هذه الحالة هي لن تشكل مشكلة بالنسبة لك. وزن اللاب توب يتجاوز 2 كيلو جرام، وسعره يتخطى 2.300$ دولار أمريكي. ولكن هذا نتيجة معالج الجيل العاشر Core I7-10875H وبطاقة انفيديا الرسومية RTX 2080 Super والتي تدعم ميزة Max-Q وهي ما ساعدت هذا الطراز تحديداً على أن يحقق أرقام قياسية في درجات الحرارة أثناء الألعاب.

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2- MSI GE66 Raider شاشة مذهلة فائقة السرعة



لاب توب MSI GE66 Raider سعره في السوق المصري يتخطى حاجر 65.000 جنيهاً مصرياً. بالتأكيد سعره مرتفع جداً، ولكنه محطة عمل متنقلة. مناسب لجميع الأعمال الجادة والشاقة وفي نفس الوقت سيكون وسيلتك المثالية للترفيه عن نفسك والاستمتاع ببعض الألعاب الثقيلة في أوقات فراغك.

هو تقريباً بنفس مواصفات لاب توب Razer Blade 15 Advanced Model، ولكن الاختلاف الوحيد أن لاب توب MSI يتمتع بمعالج Core I9-10980HK ولهذا السبب ذكرنا لكم أنه محطة عمل قادر على التعامل مع برامج الأعمال الاحترافية وصناعة المحتوى بسهولة شديدة.

الشيء الوحيد السلبي في كلاهما أنه على الرغم أن الشاشة قياسها 15.6 بوصة إلا أن كلاهما بدقة عرض 1080p وهذا هو نفس السبب الذي يجعلنا نفضل حواسيب ASUS المخصصة للألعاب، فهي بالرغم من شاشتها الصغيرة إلا أنها بدقة عرض عالية الجودة لا تقل عن WQHD. ولكن مرة ثانية نذكركم بأن هذه الدقة ضرورية من أجل تحقيق معدل إطارات 300FPS في الألعاب لكي يتماشى مع معدلات التحديث.

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3- Acer Nitro 5 أفضل لاب توب للألعاب بسعر رخيص



حواسيب الألعاب لا تأتي دائماً غالية الثمن، ولاب توب Acer Nitro 5 مثال رائع للاب توب الألعاب الاقتصادي. سعره في نطاق 800$ كحد أقصى، ولكنه يحتوي على معالج Ryzen 5 4600U وبطاقة رسوم GTX 1650 بشاشة 15.6 بوصة بدقة عرض 1080p. فهو لاب توب ألعاب قياسي وأساسي للغاية.

سيجعلك تستمتع بجميع الألعاب الحديثة دون أدنى مشكلة، وبالتأكيد يمكنك إجراء أعمالك المهنية والدراسية من خلاله. الشيء الوحيد الذي لا أحبه شخصياً في حواسيب Acer أنك ستشعر بأن الشاشة باهتة وخصوصاً أثناء النظر إليها وأنت موجود تحت أشعة الشمس أو في الغرف ذات الإضاءات الساطعة. ولكن كل ما هو غير ذلك فهو على أعلى درجات الجودة.

إذا كنت تريد حواسيب خارقة في أداء الألعاب والأعمال من Acer فربما عليك أن ترفع سقف طموحاتك حتى تصل إلى سلسلة Predator ولكنها غالية الثمن حقاً، وثقيلة جداً، وفي نفس نطاقها السعري تجد العديد والعديد من الخيارات الأخرى الأفضل منها. وبالتالي هذا هو السبب الذي يدفع بجميع مواقع مراجعات الطرف الثالث بعدم التوصية بها في أي مرة.

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4- Acer Predator Triton 500

لقد وجدنا أنه يستحق الذكر. خاصة وأن سعره يتماشى بشكل جيد جداً مع مواصفاته. هو واحد من أفضل الحواسيب المحمولة للألعاب في عام 2021 وهذه المرة تأكد أنك ستحصل على شاشة مذهلة بدقة 1080p قياس 15.6 بوصة. على الرغم أن وزنه يتخطى 2 كيلو جرام ولكنك ستقع في غرامه بسهولة بفضل قوته.

فهو يحتوي على معالج الجيل العاشر Core I7-10750H وبطاقة رسومية GTX 2080 Super ولكن للأسف لم نجد سعره على أمازون، لا توجد إلا النسخة التي تحتوي على بطاقة RTX 2070 Super وسعرها 1.600$ تقريباً. الجوانب السلبية في اللاب توب أن عمر بطاريته قصير، وبالتالي ستجد نفسك مُضطر على شحنه أو توصيله بالشاحن الكهربائي طول الوقت. بالإضافة إلى ذلك فستشعر أن لوحة المفاتيح تصبح ساخنة على الفور بمجرد أن تبدأ في تشغيل الألعاب.

هذه الحواسيب تصبح في أفضل هيئة لها عندما تمارس الألعاب بذراع تحكم (Controller). فهي مصممة لهذا الغرض بالتحديد. ولكن الحق يقال، حواسيب ASUS و Dell ليست بهذه المشاكل، وكذلك حواسيب Razer و Alienware. ولهذا السبب حواسيب Predator لا يتم التوصية بها من أجل الأعمال، لأنك ستستخدم لوحة مفاتيحها دائماً. ولكن في أداء الألعاب واستخدام متحكم، فهو لاب توب ألعاب مذهل بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

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5- Dell XPS 17 أفضل لاب توب للأعمال والألعاب



قررنا أن نختتم مسيرتنا بواحد من أفضل الحواسيب المحمولة للألعاب في وقتنا الحالي. لو كنت مكانك ما تنازلت قط عن هذا اللاب توب، لأنه مزيج بين قوة الأداة والتصميم الأنيق. هذا الطراز هو واحد من أفضل الحواسيب المحمولة في العالم بوجه عام. استطاعت شركة Dell أن تحطم به كافة المقاييس.

شاشة مذهلة من الحافة إلى الحافة بألوان نابضة بالحياة ودقة عرض عالية الجودة وتصميم عصري. على الرغم أن وزنه يتخطى 2 كيلو جرام، ولكن ستشعر أنه خفيف ونحيف للغاية. فقط يمكنك أن تكتفي بمعالج الجيل العاشر طراز Core I7-10750H وبطاقة رسوم GTX 1650. وهذه النسخة تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 32 جيجابايت مما يجعلها مؤهلة للتصدي لجميع التحديات المستقبلية على صعيد الأداء في الألعاب والأعمال على حد سواء.

للأسف السعر مرتفع قليلاً ويتخطى حاجز 2.000$ ولكن تصميم اللاب توب يستحق. لو كنت تبحث عن لاب توب أعمال قادر على تشغيل الألعاب، فهذا هو الخيار الأمثل لك.

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