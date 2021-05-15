فيلم أحمد نوتردام يتصدر إيرادات السينما المصرية

تصدر فيلم أحمد نوتردام الذي يلعب دور البطولة فيه الفنان رامز جلال، إيرادات السينما المصرية في عيد الفطر السعيد، وذلك بعدما حقق إيرادات تجاوزت 1.5 مليون جنيه مصري في أول أيام العيد.

وتفوق الفيلم بذلك على عدّة أفلام منافسة له أبرزها فيلم “ديدو” الذي حقق إيرادات بلغت 870 ألف جنيه مصري، وفيلم ثانية وحدة الذي حقق 265 ألف جنيه مصري، وفيلم وقفة رجالة الذي حقق 180 ألف جنيه مصري.

وعبّر الفنان رامز جلال عن سعادته بنجاح الفيلم، ونشر صورة حمدي الميرغني تجمعه بالفنان من كواليس تصوير الفيلم، وشكر الله على هذا النجاح، وأبدى إعجابه بجمهوره الذي دعمه.

وفيلم أحمد نوتردام من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبري، وبطولة رامز جلال غادة عادل، خالد الصاوي، وبيومي فؤاد.

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