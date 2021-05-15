أمازون تُطلق جيلاً جديداً من أجهزة Echo show

طرحت شركة أمازون الأمريكية الجيل الثاني من أجهزة Echo Show8 وEcho Show5.

وسيحصل جهاز Echo Show8 على ترقية بمعالج ثماني النوى، وبرمجيات تساعد الجهاز على العمل فور دخول المستخدم، حيث يمكن أن يبرمج المستخدم الجهاز ليشعل الإضاءة بمجرد فتح باب المنزل.

وزودت الشركة الأمريكية هذا الجهاز بكاميرا بدقة 13 ميغا بيكسل، ومجال رؤية 110 درجة، وسيدعم هذا الإصدار تتبع حركة المستخدم ليدعمه بتجربة أفضل في مكالمات الفيديو.

أما بالنسبة للجهاز Echo Show5 فسيأتي بتحسينات في الكاميرا المميزة بدقة 2 ميغا بيكسل.

يذكر أنّ أمازون ستوفر Echo Show8 باللونين الأبيض والرمادي وستطلقه في الأسواق بسعر 130 دولارا، في حين ستطلق الجهاز Echo Show8 بسعر 85 دولارا أمريكيا.

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