الصحة العالمية تتوقع اكتشاف سلالات أخرى من كورونا

أكدت كبيرة الخبراء التقنيين المعنيين بفيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية “ماريا فان كيركوف”، إمكانية اكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت إنّنا سنكتشف سلالات جديدة، وسنكون قادرين على التعامل معها بالشكل الأمثل، ودعت لتحويل الخوف من هذه السلالات لشيء مثمر.

وكان العالم قد شهد ظهور عدّة سلالات متحورة من فيروس كورونا المستجد، أبرزها السلالة البريطانية، وسلالة جنوب أفريقيا، بالإضافة للسلالة الهندية التي ظهرت في مارس الماضي، وأدّت لكارثة صحية في الهند بسبب سرعة انتشارها.

يُذكر أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم تجاوز 156 مليون إصابة، توفي منهم أكثر من 3 ملايين إنسان، وتُعد أمريكا والهند والبرازيل أكثر الدول تضرراً بسبب الوباء.

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