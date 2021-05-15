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روس يصطادون الأسماك بأيديهم بسبب عاصفة (فيديو)

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسببت عاصفة ضربت شبه جزيرة ساخالين الواقعة بأقصى شرق روسيا، في تجمع أسماك الرنجة والكافيار على الشاطئ.

وساعد هذا الأمر أهالي المنطقة على جمع هذه الأسماك من الشاطئ بالأيدي وبالمجارف؛ لاستخدامها كأسمدة عضوية في مزارعهم.

وأشار رئيس جمعية الدورية البيئية في شبه الجزيرة الروسية دميتري ليسيستين من خلال إدراج نشره على حسابه الرسمي في موقع “إنستجرام” إلى أنّ الشاطئ مغطى بطبقة غليظة من كافيار الرنجة الأصفر، وقال إنّ سماكتها تتراوح في بعض المناطق ما بين 10 إلى 15 سم.

يذكر أنّ طبقة الأسماك تمتد بالعرض لمسافة 3 كيلو مترات قبالة بلدة نيشايفكا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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