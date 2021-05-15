أكبر ماسة روسية تباع بمبلغ كبير

شهد دار كريستي للمزادات بيع الألماسة الروسية العملاقة The Spectacle التي يصل وزنها لـ100.94 قيراط، بسعر 13.5 مليون دولار أمريكي.

ويعدّ هذا الرقم ضمن الإطار المتوقع الذي وضعته إدارة المزاد، والتي توقعت أن تُباع الماسة بسعر يتراوح ما بين 13 و20 مليون دولار أمريكي.

ولم تكشف دار المزادات عن هوية الشخص الذي اشترى الماسة التي صُنعت قبل عام ونصف، والتي تتميز بانعدام اللون.

من جهةٍ أخرى قالت الشركة المستخرجة للماسة إنّها جزء من قطعة ماس أكبر، تزن 207.29 قيراط، تم اكتشافها عام 2016 في جمهورية ياكوتيا بشمال شرق روسيا.

يُذكر أنّ المزاد الذي أقيم عن بُعد بيع فيه حوالي 144 قطعة من المجوهرات الثمينة بأسعار متفاوتة.

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