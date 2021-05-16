4 أدوات مجانية لتنزيل مقاطع فيديو يوتيوب بسهولة

إذا كنت تبحث عن الأدوات المناسبة و المجانية لتنزيل مقاطع فيديو يوتيوب وبقية مواقع استضافة الفيديو الأخرى لكي تستمتع بمشاهدتها في وضع عدم الاتصال (أوفلاين)، فأنت جئت إلى المكان الصحيح. ولكن هل تعلم أنه يتم تحميل أكثر من 400 ساعة من المحتوى الجديد على موقع يوتيوب في الثانية الواحدة؟

استطاع هذا الموقع أن يستحوذ على اهتمام عدد مشاهدين من مختلف الفئات العمرية أكثر من أولئك على قنوات التلفزيون الفضائية. وبالرغم من ذلك يجب أن تتذكر أنه بجانب يوتيوب، فهناك العديد من مواقع بث الفيديو الأخرى على الإنترنت ومن بينها Dailymotion و Vimeo و Twitch وغيرهم الكثير.

إذا كنت تتساءل ما هي الميزة في الاعتماد على أدوات تنزيل مقاطع الفيديو بدلاً من المشاهدة أونلاين فالإجابة ببساطة هي حدود وقيود باقات الإنترنت. على سبيل المثال، إذا كنت تود الاستمتاع بمشاهدة بعض مقاطع الفيديو المضحكة مراراً وتكراراً فمن الممكن أن تنقضي سعة كبيرة من باقتك على عدد قليل جداً من تلك المقاطع. ولذلك هذه الأدوات تسمح لك بالقدرة على تنزيل مقاطع الفيديو من أي موقع على الإنترنت للاستمتاع بمشاهدتها على جهازك الشخصي مراراً وتكرارً وقتما تشاء ودون الحاجة لاتصال بالإنترنت.

علاوة على ذلك فأحياناً برنامج Internet Download Manager يبدأ في العمل بشكل غريب ولا يستطيع تنزيل تنسيقات الفيديوهات المرغوبة. ولذلك دعونا نستعرض هذه الأدوات لنرى ما الذي يمكن أن تقدمه لنا من مميزات.

1- Freemake Video Downloader أفضل الأدوات المجانية لنظام ويندوز



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العيب الوحيد في أداة Freemake Video Downloader أنها ليست متاحة إلا على نظام الويندوز، كما أنها ليست مجانية بالكامل. ولكنها من أشهر الأدوات شيوعاً واستخداماً. تخيل أن هناك أكثر من 93 مليون مستخدم يعتمدون عليها حتى الوقت الذي كنا نكتب فيه هذه السطور. مُطورة خصيصاً لتنزيل مقاطع فيديو يوتيوب. ولكن في الحقيقة هي قادرة على تنزيل مقاطع فيديو من مواقع عديدة أخرى من بينها الفيسبوك و Vimeo و Dailymotion.

كل ما عليك فعله هو أن تقوم بنسخ عنوان URL الفيديو ثم الذهاب إلى الأداة والنقر على الأيقونة باللون الأخضر أعلى اليسار (Paste) وسيتم إدراج الفيديو بشكل تلقائي. يمكنك اختيار دقة وجودة الفيديو من قسم Same as source. بالإضافة إلى ذلك يمكنك تحديد مسار حفظ مقاطع الفيديو.

نأتي للجوانب السلبية: للأسف الشديد على الرغم من أنها أداة رائعة ولكنها لم تعد مجانية كما كانت في السابق. في حين أنك قادر على تنزيل أي عدد من الفيديوهات ولكن هذه المقاطع سوف تحتوي على لوجو العلامة المائية لبرنامج Freemake. ولذلك لن يكون أمامك خيار سوى مشاهدة الفيديو بهذه العلامة المائية أو بالتأكيد الاشتراك بقيمة 40$ شهرياً أو 60$ مدى الحياة.

السعر : مجاني

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2- 4K Video Downloader أفضل الأدوات المجانية لجميع الأنظمة



أداة بسيطة قادرة على التقاط أي مقطع فيديو من أي من مواقع بث المحتوى الشهيرة. متوافقة مع نظام ويندوز وماك ولينكس. أفضل شيء أنها أداة مختصة بنفسها. كل ما عليك فعله هو نسخ عنوان الرابط URL للفيديو الذي تود تنزيله ثم تنقر على أيقونة علامة الجمع + Paste Here لتلصق الرابط الخاص بالفيديو. سُتفاجأ بأنها قادرة على استكشاف مقاطع فيديو يوتيوب بشكل تلقائي. بالإضافة إلى ذلك فهي تيتيح لك القدرة على اختيار دقة العرض ونوع التنسيق والسماح بتنزيل الترجمة إذا كانت متاحة.

السعر : مجاني

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3- Video DownloadHelper

Video DownloadHelper أحد أكثر إضافات المتصفح شهرة واستخداماً في الاعتماد عليها في تنزيل مقاطع الفيديو من مواقع متعددة. والتي تشتمل على Facebook و Youtube و Instagram و Vimeo و Dailymotion و Lynda و Twitter والعديد من المواقع الأخرى. لست واثقاً هل هي ميزة أم عيب، نظراً لأنه لا يوجد برنامج خاص بنفسه، وإنما هي عبارة عن إضافة للمتصفح، لذلك إذا كنت قمت بتثبيت العديد من الإضافات على متصفحك فستضطر على تثبيت هذه أيضاً. هذه الإضافة مدعومة على متصفحي كروم وموزيلا فايرفوكس ومايكروسوفت إيدج.

الأداة بسيطة جداً وسهلة الاستخدام. كل ما عليك فعله بعد تثبيتها أن تقوم بالنقر علي الأيقونة الخاصة بها من أعلى شريط المتصفح عندما تتواجد في أي صفحة تحتوي على مقاطع فيديو.

السعر : مجاني

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4- JDownloader

أداة JDownloader احترافية بكل ما تحمله الكلمة. ولكن وجب التنويه على نقطة في غاية الأهمية، وهي عند تثبيت الأداة على الكمبيوتر تذكر أن تقوم بالنقر فوق Decline عندما تطلب منك تثبيت Avast Antivirus و Bing Search حتى لا يتم تثبيت برنامج الفيروسات ذلك على جهازك.

ولكن بالعودة إلى الأداة فلماذا هي احترافية تتساءل؟ الإجابة هي أنها لم تطور من أجل يوتيوب فحسب، وإنما هي قادرة على معالجة جميع مقاطع الفيديو المتواجدة في أي صفحة إنترنت وتحميل جميع المقاطع المتواجدة فيها. وكمكافأة إضافية فهي مجانية بالكامل دون أي قيود. فقط يمكنك التبرع على الصفحة الرسمية إذا كنت تود تدعيم المطورين.

بالعودة مرة ثانية لنظام عملها، سوف تشعر للوهلة الأولى أنها معقدة، ولكن تأكد أنها ليست كذلك. فقط انقر من أسفل الواجهة فوق Add new link ثم الصق رابط URL الخاص بالصفحة التي تحتوي على مقاطع الفيديو. وعلى الفور ستجد جميع مقاطع فيديو هذه الصفحة أمامك في الواجهة الرئيسية. ستتعامل معها وكأنك تتعامل مع برنامج IDM.

السعر : مجاني