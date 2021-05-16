ما نعرفه عن خدمة تويتر Blue المدفوعة حتى الآن!

منذ إطلاق تويتر في عام 2006 وهو متاح بشكل مجاني تماماً للمستخدمين ولا يدفع المستخدم أي مقابل لاستخدامه إلا أن إدارة تويتر تفكر الآن في طرح بعض الخدمات المدفوعة من أجل زيادة العائدات والأرباح تحت مسمى تويتر بلو Blue.

تويتر Blue .. مزايا إضافية مدفوعة في تويتر!

وفقاً لبعض الخبراء الذين يعملون في التحقق من الشيفرات المصدرية للتطبيقات بحثاً عن المزايا الجديدة الاختبارية التي لم يتم الإعلان عنها بعد، فإن خدمة تويتر المدفوعة قد اسم تويتر بلو Blue.

سعر الاشتراك في الخدمة سوف يبدأ من 2.99 دولار أمريكي شهرياً من أجل التمتع ببعض المزايا الحصرية الاي لن تتوفر لباقي المستخدمين على المنصة.

من ذلك ميزة تعرف باسم Collections وهي ستتيح للمستخدم حفظ وتنظيم التغريدات المفضلة لسهولة الرجوع إليها لاحقاً.

كذلك سيكون هناك ميزة التراجع عن التغريد Undo tweet للتراجع عن نشر تغريدة ما بعد الضغط على زر تغريد بعدة ثوانٍ ويمكن التحكم في طول تلك المدة، كما يمكن تخصيصها لتكون متاحة على التغريدات الرئيسية أو الردود وهكذا.

ستكون أيضاً هناك مزايا أخرى في تويتر بلو Blue مثل خدمة قراءة الأخبار بدون إعلانات بالشراكة مع كبرى المؤسسات الإعلامية والصحفية، وأيضاً عبر خدمة TryScroll المتخصصة في عرض الأخبار بدون إعلانات والتي استحوذت عليها تويتر مؤخراً.

ستكون هناك عدة خطط مدفوعة من تويتر وكلما زاد سعرها كلما كانت الخدمات المميزة الحصرية أكثر، ربما يضيف تويتر أيضاً مزايا أخرى كتعديل التغريدات بعد نشرها، أو عدم ظهور إعلانات على الصفحة الرئيسية وغير ذلك.

هناك تخوف من المستخدمين أن يتجه تويتر إلى توفير مزايا جديدة حصرية لمستخدمي خدمة تويتر بلو Blue دون الاهتمام بتحسين تجربة الاستخدام لعامة المستخدمين الذين ربما لن يلجأوا إلى الخدمات المدفوعة.