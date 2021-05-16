مشهد شنق الفنان سليمان رزق “حقيقي”

شهد مسلسل “على صفيح ساخن” الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، مشهد انتحار كان بطله الفنان سليمان رزق والذي قام بشنق نفسه بعدما رفض والد تمارة الطاعون تزويجها له.

وقال مخرج العمل الفنان سيف الدين سبيعي إنّ الممثل الشاب أصرّ على أن يُصوّر مشهد الانتحار بشكل حقيقي، حيث رمى الكرسي من تحت أقدامه، وقال شعرت أنّه بخطر عندما لم يستطع النطق باسم عياش كما هو متفق، وهذا ما جعل الفنيين يهرعون إليه وينقذوه.

وأشار المخرج السوري إلى أنّ الممثل سليمان رزق والفنانة الشابة التي تظهر لأول مرة “جنى العبود” قد عاشا في عالم النباشين لفترة زمنية قبل البدء بتصوير العمل، وذلك لكي يكونوا قادرين على فهم العالم وتأدية الدور الموكل إليهما بحرفية كبيرة.

ومسلسل “على صفيح ساخن” من تأليف يامن الحجلي وعلي وجيه وبطولة نخبة من نجوم الدراما السورية كسيف الدين سبيعي، باسم ياخور، سلوم حداد، ميلاد يوسف، عبد المنعم عمايري، عبد الفتاح مزين، يامن الحجلي بالإضافة للنجمة الجزائرية أمل بشوشة.

يذكر أنّ مسلسل على صفيح ساخن حقق نجاحاً كبيراً، وحظي بنسبة مشاهدة عالية في سوريا والعالم العربي.

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