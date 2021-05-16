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نجم بريطاني جديد يدافع عن القضية الفلسطينية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا الممثل البريطاني إدريس ألبا لوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي خلّف حوالي 147 شهيداً من بينهم 47 طفلاً و29 امرأة.

وقال النجم الحاصل على جائزة “الغولدن غلوب” إنّه قلق للغاية من الوحشية في إراقة دماء الفلسطينيين، وأشار إلى أنّ العالم لا يبالي لأرواح الفلسطينيين، ودعا في منشورٍ نشره على حسابه الرسمي في تطبيق إنستجرام للتدخل الفوري لمنع إزهاق أرواح جديدة، وختم منشوره بعبارة أوقفوا إراقة الدماء في فلسطين.

يُذكر أنّ عدداً كبيراً من النجوم العالميين قد أعلنوا رفضهم للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، أبرزهم الممثل الإيرلندي ليام كوينغهام، روجر ووترز، دوا ليبا، سوزان ساندرو، سنوب دوغ، بالإضافة إلى بيلا حديد الفلسطينية الأصل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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