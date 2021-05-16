أمريكية تربح 26 مليون دولار.. وتخسرها بطريقة غريبة

فقدت أمريكية تعيش في ولاية كاليفورنيا جائزة كبرى بقيمة 26 مليون دولار أمريكي، ربحتها في اليانصيب، بسبب نسيانها البطاقة الرابحة في بنطالها الذي وضعته في الغسالة.

وأشارت المرأة التي لم تكشف هويتها إلى أنّ التذكرة دُمرّت بشكلٍ كامل، وقالت إنّها ستُقدم الدلائل التي تُثبت أحقيتها بالجائزة.

من جهةٍ أخرى قال المسؤولون إنّ مهلة تسليم الجائزة انتهت الخميس الماضي، لكنّهم قالوا إنّهم سينظرون في الطلب الذي قدّمته المرأة، والتي تحاول من خلاله إثبات أحقيتها بالجائزة، وقالوا إنّ مقطع الفيديو الذي يظهر شراءَها للتذكرة من السوبر ماركت غير كافٍ، لأنّ الكاميرا لا تتبع لهيئة اليانصيب، وطالبوا بتقديم دليل قوي.

يُذكر أنّ الجائزة ستُوزع في حال لم تثبت المرأة أحقيتها بها، حيث ستحصل المدارس العامة في كاليفورنيا على 20 مليون دولار، في حين سيحصل المتجر الذي باع التذكرة على 130 ألف دولار أمريكي.

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