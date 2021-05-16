“ريلمي” تنافس سامسونغ بهاتف مميز.. إليك مواصفاته

تستعد شركة ريلمي الصينية لإطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة، تنافس به هواتف سامسونغ، ستطلق عليه Narzo 30.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Mediatek Helio G95 الحديث والمتطور، ومعالج رسوميات Mail-G76 MC4.

وزودت الشركة الصينية بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة عرض 1080*2400 بيكسل بتردد 90 هرتز، ومعدّل سطوع 405 شمعةم تقريباً، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل مزودة بتقنية التعرف على الوجوه، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 و128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة الداخلية فستأتي بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يُشار إلى أنّ ريلمي ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 180 دولارا أمريكيا.

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