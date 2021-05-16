سامسونج تطرح تحديثات أمنية في غاية الأهمية لهذه الهواتف!

العملاق الكوري حريص على إسعاد مستخدمي هواتف جلاكسي Galaxy بكافة السُبل المتاحة. وهذه المرة سامسونج تطرح تحديثات أمنية خاصة بشهر مايو مُشبعة ببعض المزايا التي تستحق فعلياً أن نلفت النظر إليها. حيث أفادت بعض المصادر التقنية إلى أن هناك تحسينات ملحوظة في أداء الكاميرا وميزة المشاركة السريعة Quick Share للمستخدمين الذين يمتلكون أحدث طراز من هواتف شركة سامسونج، Galaxy S21 Series.

ولكن في نفس الوقت هناك أخبار جيدة لأولئك الذين يمتلكون الهاتف الرائد السابق Galaxy S20 و Note 20 لوجود مزايا إضافية ضمن التحديث الأمني الجديد الذي وصل إليهم في بعض البلدان. هذه المزايا اشتملت على “التصوير المزدوج” والذي أتاح للهاتف ميزة الاعتماد على عدسات متعددة من الكاميرا لتوفير قدرة الحصول على تأثير صورة داخل صورة أثناء التصوير.

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ما هي الهواتف التي ستحصل على تحديث مايو الجديد؟

جدير بالذكر أن قائمة هواتف سامسونج التي ستحصل على تحديث مايو الجديد طويلة جداً، وكان من أولى الهواتف سلسلة Galaxy S وكان هاتف Galaxy S21 Ultra هو أول هاتف يحصل على تحديث مايو الجديد. على الرغم أن التحديث الجديد لم يصل حتى الآن لجميع الدول، ولكن بعض المتواجدين في دول أوروبا قد حصلوا عليه بالفعل.

أيضاً تشير العديد من المصادر إلى أن هناك هواتف أخرى سابقة من فئة الهواتف العليا مثل Galaxy S20 و Galaxy S20+ و Galaxy S20 Ultra قد تلقت بالفعل تحديث مايو الجديد. وقد حصلت هواتف مثل Galaxy S20 FE 4G +5G على هذه التحديثات في دولة الهند في منتصف الشهر الجاري. بالإضافة إلى ذلك، لقد شوهدت بعض الهواتف الرائدة السابقة وهي تتلقي هذه التحديثات في بعض الدول الأوروبية مثل Galaxy S10 و Galaxy S10+ و Galaxy S10e ولكن التحديث كان يحمل رقم إصدار مختلف. وهذه هي قائمة الهواتف التي ستحصل على تحديث مايو الجديد…

هواتف سامسونج الرائدة التي ستحصل على تحديث مايو الجديد

Galaxy S10e و Galaxy S10+ و Galaxy S10 و Galaxy S20 FE 4G و Galaxy S20 FE 5G و Galaxy S20+ و Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra و Galaxy S21 و Galaxy S21+ و Galaxy S21 Ultra

بخصوص الحديث عن سلسلة Note من هواتف سامسونج فمن المتوقع أن تحصل هذه الهواتف على نفس التحديث الجديد ولكن بعد شهر من تاريخ طرحه لهواتف السلسلة الاساسية. حيث بدأ هذه التحديث في الظهور على أولى هواتف سامسونج في 28 من أبريل الماضي في دولة ألمانيا، ثم وصل الولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول أوروبا.

وكذلك نفس الشيء بالنسبة لسلسلة هواتف سامسونج القابلة للطي. حيث من المتوقع أن تصل التحديثات الأمنية الجديدة إلى هواتف Galaxy Z Flip 5G و Galaxy Z Fold و Galaxy Z Fold 2 خلال الأيام والاسابيع القليلة القادمة.

هواتف سامسونج الفئة المتوسطة التي ستحصل على تحديث مايو

علاوة على ذلك، من المتوقع أن سامسونج تطرح تحديثات أمنية جديدة لسلسلة Galaxy A، والتي وصلت بالفعل لبعض هواتف السلسلة، وكان من بينها Galaxy A52 وقد تلقي Galaxy A51 التحديث في يوم 6 مايو الماضي. وقد بدأ التحديث الأمني يصل إلى Galaxy A12 منذ 10 مايو. ومن المتوقع أن يصل أيضاً إلى Galaxy A32 و Galaxy A50.