بفضل اللقاحات.. إيطاليا تقترب من هزيمة فيروس كورونا

أظهرت دراسة قام بها المعهد الوطني للصحة بالتعاون مع وزارة الصحة الإيطالية، انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد البدء بعمليات التطعيم.

وأشارت الدراسة إلى أنّ الإصابات انخفضت بين جميع الفئات بنسبة 80%، في حين انخفضت الوفيات بنسبة 95%.

وقال الباحثون إنّهم أجروا الدراسة بعد مرور 5 أسابيع على انطلاق اللقاحات، وشملت 13.7 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأول من لقاح مودرنا أو أسترازينيكا، وأكدوا أنّ الدراسة شملت الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح من يوم 27 ديسمبر 2020 وحتى 3 مايو الجاري.

وأوضح الباحثون أنّ عدد الإصابات ودخول المستشفيات انخفض بشكل تدريجي بعد أسبوعين من بدء حملة التطعيم، وقالوا إنّ عدد الإصابات انخفض بنسبة 80% ودخول المستشفيات تراجع بنسبة 90% في حين أنّ الوفيات انخفضت نسبتها لـ95%.

يُذكر أنّ 8.3 مليون إيطالي حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا، في حين حصل حوالي 10 مليون شخص على جرعة واحدة.

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